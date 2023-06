SOLUTION INNOVANTE EN HABITATION - Québec hébergera des travailleurs du domaine de la santé dans des unités modulaires neuves et tout équipées

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en compagnie de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, du maire de la Ville de Baie-Saint-Paul, M. Michaël Pilote, du maire de la Ville de La Malbaie, M. Michel Couturier, et du directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec, M. Dany Caron, annonce le déploiement d'un projet pilote offrant rapidement des logements à des professionnels du milieu de la santé, afin de favoriser leur recrutement et leur rétention dans des régions qui nécessitent leurs services.

Comme précisé dans le budget 2023-2024, le gouvernement du Québec coordonnera, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'acquisition de plusieurs unités modulaires et investira une somme globale de 5 M$ dans ce projet. Les premiers jalons viennent d'être posés dans la région de Charlevoix, puisque les deux premières unités y ont été installées : l'une à Baie-Saint-Paul, l'autre à La Malbaie.

L'attribution des prochaines unités modulaires se fera en collaboration avec le MSSS. Un appel à projets concernant leur construction sera lancé bientôt.

« La Société d'habitation du Québec a été appelée à trouver une solution créative pour loger des travailleurs en région. Il fallait faire vite et développer une offre de logements temporaires, adaptables et transportables. Je suis fière de la solution qui a été mise en place. Par sa simplicité et la rapidité avec laquelle elle peut être mise en œuvre, elle peut répondre efficacement à des besoins urgents de logements temporaires. Cette idée ne résoudra pas tous les défis à relever en habitation, mais je crois fermement qu'elle fait partie de l'équation. Je remercie également les municipalités de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie pour leur collaboration aux premiers pas de ce projet pilote. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« L'hébergement des travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux représente un défi pour les différentes régions du Québec. Depuis deux ans, le gouvernement du Québec travaille activement au recrutement de diplômés hors Canada afin d'aider le réseau de la santé et des services sociaux. Il arrive que ceux-ci doivent décliner des postes, faute de pouvoir se loger. Ce type d'initiative s'inscrit dans la vision du Plan santé et contribuera significativement à l'attraction et à la rétention en région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La mise en place des unités modulaires est une solution qui pourra répondre à plusieurs maux. C'est en unissant nos forces et en essayant des choses que l'on fait de belles découvertes. Je suis particulièrement fière du rôle d'ambassadrice que joue la belle région de Charlevoix dans la mise en œuvre de ce projet pilote. Grâce à l'audace et à la détermination des villes de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie, une solution pour héberger nos travailleurs de la santé voit le jour. Bravo! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« C'est avec détermination que la Ville de Baie-Saint-Paul s'est investie dans ce projet et je salue le travail de toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte. Innover vient avec son lot de défis, et nous en avons rencontré plusieurs avant d'en arriver à ce que nous présentons aujourd'hui. C'est donc un sentiment de fierté qui m'habite en regardant l'unité modulaire installée et habitée ici, à quelques pas de l'hôpital de Baie-Saint-Paul! »

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

« Je suis heureux que la Ville de La Malbaie soit partie prenante de ce projet pilote. Héberger nos travailleurs du milieu de la santé est essentiel et il est impératif qu'ils le soient convenablement. Je suis agréablement surpris d'ailleurs de la qualité de construction des unités modulaires installées dans Charlevoix. Cette initiative aura le vent dans les voiles, j'en suis convaincu! »

Michel Couturier, maire de La Malbaie

« Afin de répondre à ce besoin urgent identifié en habitation, cela nous a fait grand plaisir, à l'Office municipal d'habitation de Québec, de prêter notre expertise à la coordination de ce projet et à la réalisation des travaux en vue d'implanter cette solution novatrice dans une très courte période. Je tiens à remercier tous nos partenaires et notre personnel de ce superbe défi réalisé ensemble. Nous souhaitons que ce projet pilote réponde aux besoins toujours grandissants et sommes très heureux d'avoir pu ainsi contribuer aux solutions mises de l'avant en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. »

Dany Caron, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec

Faits saillants

L'investissement de 5 M$ a été annoncé lors du budget 2023- 2024 et s'inscrit dans la mesure visant à accroître et à entretenir le parc de logements sociaux et abordables.





s'inscrit dans la mesure visant à accroître et à entretenir le parc de logements sociaux et abordables. Les unités modulaires seront dotées d'une structure d'acier ou de bois pouvant être fabriquée en usine. Comme elles sont modulables, elles pourront également être adaptées et déplacées pour répondre à des besoins particuliers.





Il est possible de faire une visite virtuelle intérieure de l'unité modulaire installée à Baie-Saint-Paul et de consulter une galerie de photos.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la Société d'habitation du Québec a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

