LA GUADELOUPE, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'équipe de Soluroc est très heureuse de l'évolution de son plan de croissance et du lancement de ses nouvelles couleurs. Soluroc entend devenir le leader des SOLUTIONS anti-usure pour l'industrie primaire et industrielle en Amérique du Nord. Notre croissance s'appuie sur la force de notre équipe et l'étendue de notre gamme complète de produits et services, notamment :

Flexarmor : Produits de caoutchouc anti-usure



BCI : Moulage de caoutchouc et usinage sur mesure



Abreco : Pièces et systèmes anti-usure en fonte blanche à haut chrome



Fonderie Waterloo : Pièces de fonte sur mesure



Steelguard : Revêtement de carbure anti-usure

Toute l'équipe partage les mêmes valeurs et s'engage à faire vivre l'expérience Soluroc d'aider nos clients, être à l'écoute de leurs besoins et fournir les meilleurs produits et solutions afin de réduire l'usure de leurs équipements, augmenter la productivité et ainsi réduire leurs coûts totaux d'opération.

Les dernières années ont permis à Soluroc de se positionner comme un leader des solutions anti-usure en procédant à l'acquisition de Beauce Caoutchouc inc. (FLexarmor - BCI), Canadian Wear Technologies Ltd (Abreco, Fonderie Waterloo) et Steelguard. De plus, suite à des investissements de près de 8M$, la capacité de production de l'usine de caoutchouc a plus que doublée afin de répondre aux besoins grandissant de nos clients. Soluroc compte maintenant quatre unités de production dans l'est du Canada et poursuivra son plan de croissance en accroissant ses capacités de production, en développant ses produits et marques renommées et en continuant d'ajouter des produits et solutions à son offre globale.

« Nous sommes très heureux de l'évolution de Soluroc qui continue sa croissance en Amérique du Nord. La nouvelle image de la compagnie reflète la force de notre groupe et notre engagement à livrer des produits et services de grande qualité avec les meilleurs délais de livraison, le tout au bénéfice de nos clients, partenaires et membres d'équipe. » déclare Christian Gagnon, président de Soluroc

Vous pouvez trouver plus d'information sur l'entreprise et l'étendue des produits et services en visitant notre site web à www.soluroc.com

À propos de Soluroc

Soluroc conçoit et fabrique des produits et solutions de protection contre l'usure afin de permettre à ses clients d'accroître l'efficacité de leurs procédés, augmenter la durée de vie des équipements et accroitre leur propre productivité. Soluroc opère 4 usines au Québec et en Ontario : Flexarmor et BCI à La Guadeloupe, QC, Abreco à Cobourg, ON, Fonderie Waterloo à Waterloo, QC et Steelguard à Howick, QC.

SOURCE Soluroc

Renseignements: Soluroc : Christian Gagnon, [email protected]