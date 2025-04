LA GUADELOUPE, QC, le 2 avril 2025 /CNW/ - Soluroc inc., un leader canadien des solutions anti-usure, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Fuller Industrial Corporation (Fuller), un fabricant canadien bien établi, reconnu pour sa tuyauterie de procédé sur mesure et ses tuyaux revêtus de caoutchouc conçus pour résister à l'usure et à la corrosion [www.fullerindustrial.com]

Basée à Sudbury, en Ontario, Fuller est un leader canadien dans la conception et la fabrication de systèmes de tuyauterie spécialisés pour les secteurs minier et industriel. L'entreprise est reconnue pour son expertise dans la fabrication de tuyaux revêtus de caoutchouc, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des systèmes de transport de fluides dans une grande variété d'applications. Tous les produits sont conçus et fabriqués dans ses installations de Sudbury et sont vendus dans plus de 15 pays.

Fuller jouit d'une excellente réputation à titre de partenaire de confiance, ce qui cadre parfaitement avec la culture de Soluroc, fondée sur l'écoute des besoins de nos clients et la recherche constante des meilleures solutions. Les produits et services de Fuller sont hautement complémentaires à l'offre actuelle de Soluroc et viennent enrichir considérablement notre présence dans les secteurs minier et industriel.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Fuller au sein de Soluroc. L'acquisition de Fuller est notre cinquième depuis 2020 et constitue une étape majeure dans notre parcours de croissance. Elle s'inscrit pleinement dans notre plan stratégique d'expansion et de consolidation visant à créer le leader canadien des produits et solutions anti-usure pour les secteurs primaires et industriels en Amérique », déclare Christian Gagnon, président et chef exécutif de Soluroc. « Nous sommes particulièrement fiers d'accueillir Jeff Fuller et son équipe dans la grande famille Soluroc, car nous partageons les mêmes valeurs au niveau de la qualité des produits, de l'excellence du service-client et du respect de nos équipes », conclut-il.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de cette transaction avec Soluroc », déclare Jeff Fuller, fondateur et PDG de Fuller. « Nous unir à Soluroc pour mettre en commun nos ressources accélérera notre croissance et nous permettra d'offrir des solutions encore plus innovantes et de haute qualité à nos clients partout dans le monde. Nous partageons le même engagement envers l'excellence et la satisfaction de la clientèle. Il s'agit de la prochaine étape idéale pour notre équipe et nos clients. »

À propos de Soluroc inc.

Soluroc conçoit et fabrique des produits et solutions de protection contre l'usure afin de permettre à ses clients d'accroître l'efficacité de leurs procédés, augmenter la durée de vie des équipements et accroitre leur propre productivité. Soluroc opère 5 usines au Québec et en Ontario.

À propos de Fuller Industrial Corp.

Fuller offre depuis plus de vingt ans des produits et solutions de tuyauterie sur mesure destinés à une variété de clients dans plusieurs pays des Amériques et outre-mer. La notoriété de produits et solutions Fuller a fait de cette dernière un chef de file dans l'industrie de la tuyauterie de procédé contre l'usure dans les conditions les plus difficiles.

SOURCE Soluroc

Christian Gagnon, [email protected]; FULLER, Jeff Fuller, [email protected]