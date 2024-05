WATERLOO, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - L'équipe de Soluroc est très heureuse d'annoncer un investissement important dans sa fonderie de Waterloo, Québec. L'objectif de cet investissement est d'améliorer l'environnement de travail de nos membres d'équipe, de moderniser les installations et doubler la capacité de production.

La première phase d'investissement complétée an avril visait à devenir une des premières fonderies en Amérique du Nord à utiliser 100% de sable de moulage céramique, éliminant ainsi les émanations de silice dans l'air provenant du sable traditionnel. Nous avons aussi modernisé l'environnement de travail avec du nouvel éclairage et une optimisation complète de la ligne de moulage. La deuxième phase qui débutera sous peu impliquera des investissements importants dans les équipements de moulage et de finition afin de doubler la capacité de production de la fonderie.

Soluroc entend devenir le leader des SOLUTIONS anti-usure pour l'industrie primaire et industrielle en Amérique du Nord. Notre croissance s'appuie sur la force de notre équipe et l'étendue de notre gamme complète de produits et services, sous les marques suivantes :

Flexarmor : Produits de caoutchouc anti-usure

BCI : Moulage de caoutchouc et usinage sur mesure

Abreco : Pièces et systèmes anti-usure en fonte blanche à haut chrome

Fonderie Waterloo : Pièces de fonte sur mesure

Steelguard : Revêtement de carbure anti-usure

Toute l'équipe partage les mêmes valeurs et s'engage à faire vivre l'expérience Soluroc d'aider nos clients, être à l'écoute de leurs besoins et fournir les meilleurs produits et solutions afin de réduire l'usure de leurs équipements, augmenter la productivité et ainsi réduire leurs coûts totaux d'opération.

« Les membres d'équipe et moi-même sommes très heureux de la modernisation de la fonderie qui nous permet d'offrir à l'équipe un environnement de travail grandement amélioré pour le bien-être de tous. » déclare David Coté, directeur général de Soluroc - Fonderie Waterloo. »

« Nous croyons beaucoup en la qualité et le potentiel de notre fonderie, ce qui nous amène à investir pour nos membres d'équipe et augmenter notre capacité de production afin de répondre à la demande de nos produits de fonte. » déclare Christian Gagnon, président de Soluroc

Vous pouvez trouver plus d'information sur l'entreprise et l'étendue des produits et services en visitant notre site web à www.soluroc.com

À propos de Soluroc

Soluroc design, conçoit et fabrique des produits et solutions de protection contre l'usure afin de permettre à ses clients d'accroître l'efficacité de leurs procédés, augmenter la durée de vie des équipements et accroitre leur propre productivité. Soluroc opère 4 usines au Québec et en Ontario.

Renseignements: Sources : Soluroc, Christian Gagnon, président, [email protected]