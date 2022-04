Fondée en 1977 par Denis Lefrançois et André Riendeau, Solotech était à l'origine dédiée uniquement à l'audio. Puis, se sont ajoutés au fil des années l'éclairage, la vidéo, l'audiovisuel et les outils de collaboration. 45 ans plus tard, l'entreprise compte 18 emplacements à travers la planète, 1 360 employés et un carnet de projets débordant! Cette réussite repose sur de grands jalons, notamment l'arrivée en 2013 de trois investisseurs canadiens majeurs solidifiant ses assises, des plans d'expansion organique ambitieux, de multiples acquisitions aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, sans oublier l'ajout de sa boutique en ligne et de la technologie virtuelle à son offre déjà bien étoffée.

Solotech s'est agilement adaptée en déménagement dans de plus grands locaux et en ajoutant de nouveaux entrepôts pour la gestion de ses opérations et de son inventaire massif d'équipements. Elle a élargi les marchés qu'elle dessert bien au-delà du divertissement pour y inclure, entre autres, les entreprises, le transport, le gouvernement, les lieux de culte et l'éducation.

Martin Tremblay, président et chef de la direction de Solotech : « Je suis emballé par cet anniversaire qui illustre à quel point Solotech est une entreprise aguerrie dans l'industrie. Depuis 45 ans, les besoins des clients nous inspirent à offrir constamment le meilleur de la technologie et le meilleur de nous-même. L'incroyable savoir-faire de nos employés est au cœur de notre succès et j'en suis très fier. Nous regardons vers l'avenir avec enthousiasme alors que nous venons d'ajouter les productions virtuelles, la webdiffusion et la réalité augmentée à nos expertises, ce qui nous permettra d'accompagner encore plus de clients dans la réalisation de projets avant-gardistes ».

Les professionnels de l'ombre et de la lumière poursuivent ainsi leur mandat d'offrir les plus hauts standards de qualité, que ce soit pour une tournée musicale ou une installation audiovisuelle dans une salle de conférence. C'est bien le reflet des valeurs de l'entreprise : la passion, l'innovation, l'excellence, le respect, et la collaboration. Après plus de quatre décennies, Solotech est toujours demeurée fidèle à sa mission de développer des solutions technologiques novatrices afin de créer des expériences uniques, à chaque fois.

Ce qui la distingue réellement aujourd'hui ? Son unicité : aucune autre entreprise possède une offre aussi complète et diversifiée sous un même toit. Solotech est fière du chemin parcouru jusqu'à présent et surtout impatiente de célébrer ses futurs jalons avec ses précieux employés, clients et partenaires à ses côtés.

