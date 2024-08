Un partenariat novateur avec des visuels uniques ayant permis de décrocher un record pour la résidence inédite d'Adele, à Munich

BIRMINGHAM, United Kingdom, le 30 août 2024 /CNW/ - La résidence très attendue d'Adele à Munich, en Allemagne, a non seulement repoussé les limites du spectacle en direct, mais a aussi officiellement permis de décrocher un record mondial. Solotech est fière d'avoir été choisie comme fournisseur vidéo officiel pour la réalisation du GUINNESS WORLD RECORDS® du plus grand écran DEL continu sur une scène extérieure (temporaire). En effet, cet exploit est sans précédent dans le domaine de la production d'événements en direct.

Cet écran est le plus grand de sa catégorie jamais installé pour une prestation temporaire en direct. De plus, l'installation monumentale offre une expérience visuelle inouïe aux spectateurs et à l'artiste, en plus de renforcer l'ensemble du spectacle.

« C'est un immense honneur de remettre ce titre GUINNESS WORLD RECORDS® à la seule et unique Adele. Bien que cette dernière ait l'habitude de battre des records pour sa musique, cette réalisation se démarque puisqu'elle célèbre la vision remarquable de sa résidence à Munich. Cette reconnaissance reflète l'expérience extraordinaire qu'elle a méticuleusement conçue pour ses fans.

J'étais intriguée de voir comment un écran aussi vaste et fluide serait utilisé pendant le concert. Les effets visuels sur mesure, adaptés à chaque chanson, ont véritablement élevé la performance en ajoutant un facteur « wow » indéniable. C'était un complément parfait au talent artistique inégalé d'Adele. C'est vraiment une artiste OFFICIALLY AMAZING™. » - Joanne Brent, juge officielle, Guinness World Records.

Mickey Curbishley, président de la Division Solutions événementielles de Solotech, États-Unis et Royaume-Uni, a souligné le succès de l'équipe : « Je suis très fier de l'accomplissement extraordinaire de l'équipe vidéo de Solotech. Dans mon enfance, le livre GUINNESS WORLD RECORDS® était d'une grande importance à mes yeux. Je le recevais chaque année et j'étais toujours impressionné de voir ce qu'il était possible d'accomplir. Le fait que notre équipe participe aujourd'hui à ce record mondial est stupéfiant et mérite d'être célébré. C'est un privilège d'assister à la réussite de toute notre équipe des opérations mondiales. »

La collaboration entre Adele, son équipe de production et Solotech témoigne bien de la nécessité des avancées technologiques dans le secteur du divertissement. Assurément, les artistes comme Adele continuent de repousser les limites de la créativité. Les entreprises comme Solotech et d'autres fournisseurs de haut calibre ayant participé à ce projet jouent un rôle crucial en donnant vie à cette créativité.

« La résidence d'Adele à Munich ne ressemble à rien de ce qui a été fait auparavant. Nous ne suivions pas de modèle, aucune comparaison n'était possible. Il y avait seulement des possibilités. L'apport révolutionnaire de ce spectacle ne tient pas seulement à la taille de l'écran qui a battu des records, mais aussi à l'esprit novateur qui l'a rendu possible. Cette production redéfinit l'expérience du spectacle en direct. En collaborant avec l'équipe visionnaire d'Adele et avec tous les autres fournisseurs de premier plan, nous avons dépassé ce que tout le monde pensait être réalisable. C'est cette approche de collaboration avant-gardiste qui a engendré le record du plus grand écran à DEL en plein air, comme l'atteste GUINNESS WORLD RECORDS®. Je tiens à féliciter toutes les personnes ayant contribué à cette réalisation ainsi que l'ensemble de l'équipe. » -- Ian Woodall (Woody), directeur des tournées mondiales et des projets spéciaux de Solotech.

