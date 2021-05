MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Sollio Groupe Coopératif a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada. Pour se distinguer, Sollio Groupe Coopératif a démontré sa raison d'être, sa vision, sa mission, son modèle d'affaires et sa stratégie d'entreprise qui permettent d'intégrer les attentes de ses membres et des producteurs agricoles. Plus qu'un modèle d'affaires rentable qui favorise l'innovation et la productivité tout en respectant les valeurs coopératives, Sollio Groupe Coopératif a su faire valoir un modèle de développement pour l'avenir de tous. Un modèle dont l'efficience de ses mécanismes de gouvernance a fait ses preuves.

L'efficience du modèle d'affaires coopératif reconnu

« L'excellence de notre travail et de notre performance inclut celui de nos trois divisions : Sollio Agriculture, Groupe BMR et Olymel. Notre modèle d'affaires coopératif intègre l'étendue de nos activités à travers le pays de même que les intérêts de nos divisions, de nos membres et de nos producteurs. Ce prestigieux titre démontre à la fois toute la résilience de nos équipes, de notre grand réseau de coopératives agricoles et la pertinence de notre modèle d'affaires coopératif », indique M. Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

« C'est pour moi une immense fierté que notre organisation soit reconnue par la communauté des affaires. Cette reconnaissance est à la fois le symbole de notre détermination, une reconnaissance de nos façons de faire et une distinction qui confirme la pertinence de nos valeurs coopératives et de nos actions », ajoute-t-il.

Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées de 2021 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Elles ont démontré leur leadership sur le plan de la stratégie, des capacités et de l'innovation, de la culture et de l'engagement ainsi que des finances afin d'atteindre une croissance durable. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 28e année, demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.bestmanagedcompanies.ca.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Nous sommes Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de nos 16 150 employés et des 7000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation ainsi que deux sections, l'une regroupant des producteurs de porcs fournisseurs d'Olymel et l'autre regroupant des quincailliers BMR indépendants, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Nos valeurs coopératives sont fondées sur l'honnêteté, l'équité, la responsabilité et la solidarité. Résolument tourné vers l'avenir, Sollio Groupe Coopératif adhère aux principes de développement durable. D'ici 2025, Sollio Groupe Coopératif veut être reconnue comme un acteur de référence dans ses secteurs de la vente au détail au Canada, du secteur agricole nord-américain et du secteur agroalimentaire à l'international. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/ .

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

Renseignements: Hugo Larouche, conseiller principal, affaires publiques et communication d'entreprise, Sollio Groupe Coopératif | 514 384 6450, poste 3604 | [email protected]; Pour obtenir plus d'information au sujet du programme des sociétés les mieux gérées au Canada, veuillez écrire à l'adresse suivante ou visitez le site suivant : [email protected]; www.societeslesmieuxgerees.ca.

Liens connexes

www.lacoop.coop