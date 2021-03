Sollio Groupe Coopératif appuie Solutions agricoles pour le climat (SAC)

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Sollio Groupe Coopératif se réjouit de l'annonce du nouveau programme Solutions agricoles pour le climat par l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et qui vise l'adoption de meilleures pratiques environnementales par les entrepreneurs agricoles. En mettant ces entrepreneurs au cœur de la démarche, et en faisant appel à la collaboration, soit une valeur sur laquelle repose le modèle coopératif, l'approche préconisée s'annonce particulièrement porteuse pour relever le défi de la résilience climatique.

« On dit souvent que les entrepreneurs agricoles empruntent la terre qu'ils cultivent à la génération future et cette phrase résonne particulièrement lorsqu'il est question de changements climatiques. Ainsi, ils veillent au quotidien à faire le meilleur usage qu'il soit des ressources dont ils disposent tout en optimisant la recherche de solutions en ce sens. C'est le partage d'information, qui se fait notamment avec les chercheurs de notre ferme expérimentale de Ste-Rosalie ou encore avec nos agronomes présents dans nos coopératives, qui permet de développer l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Par conséquent, le gouvernement du Canada peut compter sur la volonté de Sollio Groupe Coopératif et de son grand réseau pour participer aux laboratoires vivants du programme Solutions agricole pour le climat, » déclare monsieur Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.

Soulignons que notre division agricole, Sollio Agriculture, répond aux besoins des consommateurs et des producteurs agricoles, en investissant tant en recherche et qu'en transfert de connaissances. Les innovations et les connaissances partagées au fil des ans par les agronomes de son réseau avec les producteurs de ses coopératives sont nombreuses et méritent d'être pleinement mises à contribution pour l'avancement de tous les types d'agricultures que l'on retrouve au pays.

Enfin, la mise à rude épreuve des chaînes d'approvisionnement de l'année dernière a mis en lumière l'importance d'assurer et de soutenir l'autonomie alimentaire. Les divisions de Sollio Groupe Coopératif et ses coopératives ont su adapter leurs opérations pour maintenir l'intégrité de celles-ci pour le bénéfice des consommateurs locaux et ceux des marchés étrangers. Elles travaillent également à faire face aux défis posés par les changements climatiques pour soutenir à la fois le développement économique des régions, nos entrepreneurs agricoles, ainsi que l'autonomie alimentaire du pays tout comme des exportations agroalimentaires.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Nous sommes Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de nos 16 150 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation ainsi que deux sections, l'une regroupant des producteurs de porcs fournisseurs d'Olymel et l'autre regroupant des quincailliers BMR indépendants, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel s.e.c. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars (plus de 11 milliards de dollars en incluant les coopératives affiliées). Nos valeurs coopératives sont fondées sur l'honnêteté, l'équité, la responsabilité et la solidarité. Résolument tourné vers l'avenir, Sollio Groupe Coopératif adhère aux principes de développement durable. D'ici 2025, Sollio Groupe Coopératif veut être reconnue comme un acteur de référence dans ses secteurs de la vente au détail au Canada, du secteur agricole nord-américain et du secteur agroalimentaire à l'international. Pour en savoir plus, visitez www.sollio.coop.

