Sollio Groupe Coopératif applaudit l'annonce du consensus qui permettra des assouplissements dans le programme des travailleurs étrangers temporaires annoncés aujourd'hui

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le consensus québécois qui permettra des assouplissements visant à faciliter l'embauche de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires (TET) annoncés par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant, M. Jean Boulet, est applaudi par Sollio Groupe Coopératif.

À l'instar de plusieurs secteurs, l'agriculture et l'agroalimentaire sont durement touchés par la pénurie de main-d'œuvre, mais ils doivent en plus composer avec des éléments vivants, ce qui rend l'enjeu d'autant plus sérieux et complexe. Il est donc fort à propos que certaines professions fassent l'objet de mesures d'assouplissements et Sollio Groupe Coopératif souhaite que les gouvernements du Canada et du Québec puissent maintenant en annoncer la mise en vigueur dans les meilleurs délais.

« Dans l'immédiat, ce sont 1 500 travailleurs qu'il faut pour répondre aux besoins d'Olymel seulement, notre division Alimentation. Il en faut autant à moyen terme pour les projets d'optimisation. Une telle situation mène conséquemment à des décisions parfois difficiles pour alléger la pression sur la chaîne de valeur. Les assouplissements annoncés aujourd'hui sont assurément les bienvenus et témoignent de la sensibilité d'Ottawa et Québec face à de telles situations. En ce sens, je tiens à souligner le leadership de la ministre fédérale de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, du ministre Boulet ainsi que celui de son collègue André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation », a déclaré monsieur Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada, aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 16 150 employés et des 7000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

