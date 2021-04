TORONTO, le 1er avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, SolidCAD, le plus grand partenaire Autodesk Platinum et le plus important fournisseur de services professionnels au Canada, annonce une autre acquisition stratégique du revendeur Autodesk, LANDRYTEK Inc. situé à Farnham, Québec, Canada. LANDRYTEK est à la fois un partenaire spécialisé et un revendeur autorisé d'Autodesk qui soutient les entreprises de fabrication en fournissant un support technique et des services de consultation de qualité pour les produits de FAO d'Autodesk.

LANDRYTEK a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication en tant que machiniste, inspecteur de la qualité, programmeur CNC et formateur et spécialiste certifié pour une variété de solutions logicielles CAO/FAO. Cette acquisition est une autre réalisation importante qui permettra à SolidCAD d'élargir l'équipe de spécialistes techniques, l'expertise et les services pour les solutions de Fabrication Avancée Autodesk telles que Fusion 360, FeatureCAM, PowerMill, PowerShape et PowerInspect.

"Nous sommes ravis de faire cette annonce aujourd'hui", déclare Marcus Tateishi, président de SolidCAD. "Les fabricants les plus innovateurs du Canada doivent concevoir des produits plus complexes, réduire les délais de livraison et tenir compte des pressions découlant de la disponibilité des matériaux et de la hausse des coûts ", poursuit-il. "LANDRYTEK apporte à nos clients de l'Est du Canada un meilleur accès à des ressources expérimentées pour de la consultation, mettre en œuvre et optimiser les investissements qu'ils font dans la technologie FAO. Autrement dit, SolidCAD est maintenant dans une meilleure position pour aider les clients à répondre à ces exigences croissantes en matière de budget, de qualité et de durabilité à travers l'industrie et le pays."

LANDRYTEK et toute notre équipe sont heureux de rejoindre la famille SolidCAD,'' déclarent Jean-François Landry et Marie-Josée St-Aubin, copropriétaires de LANDRYTEK. ''La combinaison des forces de SolidCAD et de LANDRYTEK aura un impact positif sur nos clients actuels et futurs. En se joignant à la grande équipe de SolidCAD, nos employés et nos clients bénéficieront de ressources supplémentaires et d'une expertise encore plus forte en CAO/FAO qui seront utilisées pour continuer à servir l'industrie manufacturière.''

En formant une seule équipe, SolidCAD et LANDRYTEK sont prêts à soutenir et à servir les fabricants à travers le Canada en fournissant des ressources et des services de consultation de haute qualité, une formation de pointe en CAO/FAO et des solutions de programmation personnalisées. Avec une plus grande équipe, SolidCAD s'engage à respecter la déclaration de la mission de LANDRYTEK et à aider les entreprises à optimiser l'ensemble de leur processus de fabrication numérique du début à la fin. Ce nouveau partenariat marque la première acquisition de SolidCAD cette année, et la deuxième acquisition d'un revendeur Autodesk dans le secteur de la Fabrication Avancée.

Pour en savoir plus sur les services de Fabrication Avancée de SolidCAD, visitez-nous à : https://www.solidcad.ca/products/autodesk-products/autodesk-cam/?lang=fr. Pour plus d'informations, veuillez contacter le directeur général de la division de Fabrication Avancée de SolidCAD, Marty Cornacchi, à l'adresse [email protected].

À propos de SolidCAD

Depuis plus de 25 ans, SolidCAD opère comme le plus grand fournisseur de technologies et de services professionnels au Canada. SolidCAD offre le plus haut niveau de service, un soutien d'expert et une large gamme de services et de produits professionnels personnalisés, notamment les produits Autodesk, mais sans s'y limiter. Nous offrons également les produits Bluebeam, CTC Software, Chaos Group, Matterport, Lumion et Accruent.

SolidCAD se spécialise dans les technologies soutenant une multitude d'industries incluant l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil et le secteur manufacturier. Nous nous engageons à fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour maximiser le retour sur leur investissement technologique. https://fr.solidcad.ca/

À propos de LANDRYTEK INC.

Chez LANDRYTEK INC., nous cumulons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine manufacturier à titre de machiniste, inspecteur qualité, programmeur NC, agent méthodes utilisant une variété de systèmes de CAO/FAO, spécialiste d'application et formateur agréé au Québec.

Nous sommes votre partenaire en matière de CAO/FAO et nous mettons nos compétences, notre expérience et notre professionnalisme au service de nos clients afin d'optimiser le rendement et maximiser leurs ressources.

