TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - SolidCAD a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec Canvas GFX, un fournisseur de solutions de communication visuelle et de collaboration. Ce partenariat vise à fournir des solutions numériques avancées aux entreprises manufacturières du Canada, afin d'améliorer leur efficacité et leur productivité.

Canvas GFX est réputé pour sa plateforme Canvas Envision, une solution de connaissance connectée qui permet aux travailleurs de première ligne de disposer d'instructions de travail interactives basées sur des modèles. En intégrant Canvas Envision à la gamme de services de SolidCAD, les clients bénéficieront de flux de travail rationalisés, d'une réduction des erreurs et d'une amélioration des performances opérationnelles.

"L'ajout de Canvas GFX à notre portefeuille de fabrication renforce notre engagement à fournir aux fabricants des outils innovants qui favorisent l'efficacité et la rationalisation des opérations", a déclaré Mark Gartner, directeur de la fabrication chez SolidCAD. "En permettant une communication claire et précise entre les équipes, nous donnons à nos clients les moyens de réduire les erreurs, d'accélérer les délais de production et d'obtenir des résultats supérieurs dans leurs opérations."

"Canvas Envision a été développé pour étendre le fil numérique aux environnements de première ligne, en fournissant des informations pédagogiques précises aux travailleurs critiques et en capturant des données opérationnelles et un retour d'information en direct", a déclaré Patricia Hume, PDG de Canvas GFX. "Nous sommes ravis de nous associer à SolidCAD pour offrir cette proposition puissante au secteur manufacturier canadien et nous nous réjouissons de ce partenariat fructueux."

Ce partenariat s'attaque spécifiquement aux défis critiques du secteur manufacturier, notamment la nécessité d'une documentation technique de haute qualité et d'une meilleure collaboration entre les équipes chargées de la conception, de la production et du service après-vente. Avec Canvas GFX, les fabricants peuvent créer de manière transparente des instructions de travail, des guides d'entretien et des catalogues de pièces précis et visuellement attrayants directement à partir de données CAO, comblant ainsi le fossé entre les flux de travail d'ingénierie et de production.

À propos de Canvas GFX

Canvas GFX développe des solutions de communication visuelle et de collaboration auxquelles font confiance les grandes marques des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie et de l'éducation. Leur plateforme Canvas Envision comble le fossé entre les applications techniques et graphiques, permettant aux utilisateurs de communiquer des informations complexes avec clarté.

