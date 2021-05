Solidarité des sections locales d'ArcelorMittal en Montérégie et à Montréal - « On appuiera les confrères et consœurs du « Nord » le temps qu'il faudra! »

CONTRECŒUR, LONGUEUIL, MONTRÉAL, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les travailleurs et travailleuses d'ArcelorMittal « au sud », soit en Montérégie et à Montréal, apporteront un appui récurrent à leurs confrères et consœurs du Nord, à l'emploi de la minière filiale de la même compagnie.

« Nos confrères et consœurs posent un geste courageux pour qu'une part des profits astronomiques d'ArcelorMittal retourne dans l'économie du Québec. Nous sommes solidaires des gens du Nord et les appuierons financièrement tout au long du conflit. Nous répondrons aussi présents pour les appuyer dans la rue si des mobilisations s'organisent plus près de nous », explique le président de la section locale 6951 et porte-parole du Comité de solidarité de l'acier, Yves Rolland.

Les 5 sections locales du Syndicat des Métallos (SL 6586 et SL 8060 à l'usine de Contrecœur Est, SL 6586-2 - Feruni à Contrecœur, SL 6951 - usine de Contrecœur Ouest, SL 8897 à Longueuil et SL 9399 à Saint-Patrick) transmettent cette semaine un premier montant totalisant 14 000 $. Des montants récurrents, qui pourraient être plus élevés suivant les assemblées générales des membres qui se tiendront dans les prochains jours, s'ajouteront par la suite.

« Nous avons le même employeur, nos confrères et consœurs extraient la richesse du Québec au nord et nous la transformons dans les usines au sud. Leur bataille pour l'économie d'ici et pour le respect est aussi la nôtre », ajoute Yves Rolland.

Les sections locales 5778, 6869, 8664, 7401 et 7401-FP du Syndicat des Métallos, qui représentent 2500 travailleurs et travailleuses d'ArcelorMittal à Port-Cartier, Fermont et Fire Lake, ont déclenché une grève générale illimitée le lundi 10 mai dernier.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Source : Syndicat des Métallos (FTQ); Renseignements : Clairandrée Cauchy (Montréal), 514 774-4001, [email protected]; Bureau des Métallos sur la Côte-Nord, 418 962-2041

Liens connexes

https://www.metallos.org/