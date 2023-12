Solidarité avec le personnel de l'éducation - Les syndicats de la FPEP-CSQ font un don de 80 000 $ à la CSQ

QUÉBEC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du conseil général des négociations de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui se déroule présentement à Québec, la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) a fait l'annonce d'un don de 80 000 $ à la Centrale en soutien aux collègues de l'éducation qui sont dans le besoin.

La lutte des uns est la lutte des autres

« Les membres que l'on représente sont évidemment touchés et interpellés par la lutte acharnée que mènent nos collègues qui œuvrent dans le réseau scolaire et au collégial. Notre contribution est un message de solidarité et de soutien au combat que livrent les collègues pour mettre un frein à la détérioration des conditions de travail et d'exercice dans le milieu de l'éducation », souligne Stéphane Lapointe, président de la FPEP-CSQ.

Une solidarité interne exemplaire

Ce don de 80 000 $ à la CSQ permettra à ses fédérations du réseau scolaire et du collégial engagées dans les négociations avec le gouvernement de distribuer la somme amassée en cartes-cadeaux d'épicerie. Ces dernières seront distribuées à leurs membres qui en ont le plus besoin. Un autre exemple de la force d'être rassemblés au sein d'une centrale syndicale.

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente plus de 3500 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 50 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

