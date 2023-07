100 000 $ en prix en argent répartis entre 31 PME canadiennes

MISSISSAUGA, ON, le 6 juill. 2023 /CNW/ - FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corporation (NYSE : FDX), a réaffirmé son soutien aux petites entreprises du Canada avec la clôture de son concours #PropulserLesPME de 2023. Durant cet événement, 31 petites entreprises exceptionnelles se sont partagé des subventions au montant total de 100 000 $. C'est Solarbotics de Calgary, spécialisée dans la « robotique et l'électronique », qui a décroché le grand prix de 25 000 $. Solarbotics a été sélectionnée au hasard parmi les 3 700 candidats venant de toutes les régions du pays, ce qui vient couronner son succès après plus de 25 ans d'activité.

FedEx Canada petites entreprises (Groupe CNW/Federal Express Canada Corporation)

« Le concours #PropulserLesPME de FedEx témoigne de notre engagement inébranlable à soutenir et à renforcer les capacités des petites entreprises, a déclaré Ann-Marie McIntosh. FedEx vise à procurer aux gagnants les ressources et la reconnaissance qu'ils méritent. C'est notre façon de favoriser la croissance, de stimuler l'innovation et d'aider ces petites entreprises à atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes fiers de participer à leur réussite. »

Le concours annuel #PropulserLesPME de FedEx Express Canada vise à renforcer les petites entreprises, qui représentent l'épine dorsale de l'économie canadienne. Le processus de mise en candidature est simplifié au maximum pour faciliter la tâche des chefs d'entreprise affairés.

Dave et Cheryl Hrynkiw de Solarbotics expriment leur enthousiasme en déclarant : « Nous sommes très excités. C'est tout simplement incroyable ! Nous sommes extrêmement reconnaissants envers FedEx pour tout ce qu'ils nous ont apporté au cours des 30 dernières années. Une semaine avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19, nous envisagions de signer un bail pour un nouvel espace plus grand. Nous avions dû mettre ce projet en attente en raison des incertitudes liées à la pandémie. Grâce à la subvention de FedEx, nous sommes maintenant en mesure d'envisager un déménagement dans un nouvel espace plus grand, d'embaucher davantage de personnel et de faire croître notre entreprise. »

En plus de la subvention de 25 000 $ à Solarbotics, FedEx a aussi accordé des subventions de 10 000 $ aux cinq entreprises suivantes : (en ordre alphabétique)

Trouver des solutions pour votre entreprise - Centre des petites entreprises FedEx

Le portefeuille de services de FedEx offre aux petites entreprises une passerelle vers le marché mondial, ainsi que des solutions d'expédition et de logistique. Pour en savoir plus sur la manière dont FedEx aide les petites entreprises, visitez le Centre des petites entreprises de FedEx à www.fedex.ca/smallbusiness.

