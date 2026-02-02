Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, et Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny, nommées au conseil d'administration de l'UMQ

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Le Caucus des villes de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) annonce la nomination de deux nouvelles représentantes au conseil d'administration de l'UMQ : Madame Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, et Madame Gabrielle Brisebois, mairesse de Montmagny. S'ajoutant au siège déjà occupé par le président du caucus et maire de Carleton-sur-Mer, M. Mathieu Lapointe, ces nominations viennent compléter la composition des sièges réservés aux représentantes et représentants du Caucus des villes de centralité au conseil d'administration de l'UMQ.

Le Caucus des villes de centralité regroupe plus d'une soixantaine de municipalités qui jouent un rôle névralgique dans leur région. En tant que pôles de services et de développement socio-économique, ces municipalités soutiennent les localités environnantes et contribuent activement à la vitalité et à l'attractivité de leur territoire.

« Les villes de centralité sont des moteurs essentiels pour le développement régional. La nomination de mesdames Morneau et Brisebois vient renforcer la voix de nos municipalités au sein de l'UMQ et soutenir nos efforts communs pour répondre aux enjeux majeurs tels que l'accès au logement, le développement économique et l'attraction d'investissements », a déclaré Mathieu Lapointe, président du Caucus et maire de Carleton-sur-Mer

Les travaux du Caucus se concentrent notamment sur des enjeux stratégiques comme l'amélioration de l'offre en logement, la consolidation des services de proximité et la mise en place de stratégies visant à stimuler l'activité économique locale.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

