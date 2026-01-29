/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président de l'UMQ est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'occasion de sa tournée/

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera au Saguenay-Lac-Saint-Jean le 29 janvier, dans le cadre de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

Il rencontrera Mme Sylvie Beaumont, représentante régionale de l'UQ et mairesse d'Alma, M. Luc Boivin, maire de Saguenay ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Le président de l'UMQ participera à un point de presse à Alma.

Quoi : Point de presse à Alma dans le cadre de la tournée du Québec du président de l'UMQ



Date : Jeudi 29 janvier 2026



Heure : 15 h 15



Lieu : Hôtel de ville d'Alma

140 rue Saint-Joseph

Alma, QC G8B 3R1

Pour confirmer votre présence, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]