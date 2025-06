Sol Zanetti lance sa balado : Paix, Amour et Nous Vaincrons

QUÉBEC, le 14 juin 2025 /CNW/ - Le député de Jean-Lesage et responsable solidaire en matière de Culture et communications, d'Éducation et d'Enseignement supérieur, Sol Zanetti, lance aujourd'hui sa balado politique Paix, Amour et Nous Vaincrons, un projet qui place l'espoir au cœur de la conversation.

À travers des échanges riches avec des personnalités issues des milieux culturel, intellectuel, militant et académique, Sol Zanetti invite à rêver ensemble d'un avenir plus juste et plus lumineux.

« Le meilleur moteur pour changer les choses, c'est l'espoir. Avec ma nouvelle balado, sans prétendre avoir les solutions à tous les problèmes, j'ai envie qu'on se redonne le goût de l'espoir. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est facile de se laisser emporter dans une spirale d'impuissance. Alors à chaque épisode, je me suis efforcé d'analyser chaque enjeu avec un regard positif. J'ai fait ces entrevues en me demandant 'comment moi, le citoyen Sol Zanetti - pas le député - est-ce que je peux faire une différence'? J'espère que les auditeurs et les auditrices auront autant de plaisir et d'enthousiasme à écouter ces épisodes que j'en ai eu à les enregistrer! »

Les trois premiers épisodes, disponibles sur Spotify et Apple Podcast, sont disponibles dès le 14 juin :

Épisode 1 : Changer le monde par l'art ou la politique ? Grande question féministe

Avec Martine Delvaux, autrice, professeure et militante féministe. Une conversation engagée sur les imaginaires façonnés par le male gaze, les réseaux sociaux et les possibilités d'une société véritablement féministe.

Épisode 2 : Danse, résistance et liberté: l'art comme arme politique

Avec Mélanie Demers, chorégraphe, metteuse en scène et artiste engagée. Une discussion vibrante sur les corps en mouvement, la précarité du milieu artistique et l'art comme acte de résistance.

Épisode 3 : Université à vendre ? Démocratie, marché et résistance

Avec Éric Martin, philosophe et chercheur à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS)et Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec. Une réflexion critique sur la marchandisation de l'éducation et les défis de la démocratie universitaire.

Avec Paix, Amour et Nous Vaincrons Sol Zanetti explore les grands enjeux de notre société avec une conviction : l'espoir est un moteur politique puissant.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Marie-Clarisse Berger, Attachée de presse de Québec solidaire, (418) 551 9634 ou [email protected]