Soirée Trajectoires 2019 - L'UQAM est fière d'avoir décerné ses Prix Reconnaissance à sept diplômés exceptionnels

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans une ambiance festive et conviviale que sept diplômés de l'UQAM ont été honorés, hier soir, lors de la soirée Reconnaissance de l'UQAM, Trajectoires 2019.

Pour souligner le 50e anniversaire de l'UQAM, cette soirée unique a réuni plus de 200 personnes, parmi lesquelles Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM et l'hôte de la soirée, Nassib El-Husseini (Ph.D. science politique, 1996), Directeur général des 7 doigts de la main et Prix Reconnaissance 2013, ainsi que des membres de la communauté de l'UQAM et des représentants du monde de l'éducation et des milieux culturel, politique et des affaires.

Présidée par le diplômé Jacques Primeau (B.A. communication, 1984), producteur, agent d'artistes québécois et président des Productions Jacques K. Primeau, lui-même lauréat d'un Prix Reconnaissance en 2009, la cérémonie s'est déroulée au nouveau Centre de création des 7 doigts de la main et a été agrémentée de performances des artistes du collectif.

Toutes et tous ont pu applaudir et célébrer le parcours exemplaire et l'engagement professionnel de ces sept diplômés d'exception, des lauréats inspirants, des modèles de réussites professionnelles, d'engagement et d'excellence dans leurs domaines respectifs qui contribuent de manière inégalée au rayonnement de leur alma mater.

Les Prix Trajectoires 2019 ont été attribués en 2019 à :

École des sciences de la gestion

Me Éric Prud'homme B.A.A. administration, 1990

Directeur général, Direction du Québec

Association des banquiers canadiens

Faculté de communication

Matthieu Sauvé M.A. communication, 2010

Cofondateur

Zone franche

Faculté de science politique et de droit

Me Denis Gallant LL.M., 1997

Président-directeur général

Autorité des marchés publics

Faculté des arts

Hélène Blackburn M.A. danse, 1996; B.A. danse, 1984

Chorégraphe, Directrice artistique et fondatrice de Cas Public

Faculté des sciences

Luc Couillard M.Sc. sciences de l'environnement, 1991; B.Sc. urbanisme, 1985

Commissaire à l'électrification des transports et aux véhicules intelligents

Direction de la mise en valeur des pôles économiques

Service du développement économique de la Ville de Montréal

Faculté des sciences de l'éducation

Claude Daviau B.Sc. enseignement en activité physique, 1986

Consultant en gestion de l'éducation

Faculté des sciences humaines

Catherine Légaré Ph.D. psychologie, 2005

Présidente fondatrice d'Academos

Cofondatrice d'Élo mentorat

Bourses Reconnaissance UQAM

Placée sous le signe de l'écoresponsabilité, la Soirée Trajectoires, en plus de rendre hommage à des personnes d'exception, encourage la relève. Ainsi, les revenus générés permettront de soutenir l'excellence et de favoriser l'accessibilité aux études, par la remise de bourses Reconnaissance UQAM. Sept bourses, une pour chaque faculté de l'UQAM et une pour son École des sciences de la gestion, seront remises à des étudiants nouvellement inscrits à la maîtrise.

Merci à nos partenaires

Cette soirée est le fruit de la collaboration de généreux partenaires, dont TD Assurances et Les productions Jacques K. Primeau.

