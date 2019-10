Soirée reconnaissance : édition spéciale du 100e anniversaire de l'Ordre des ingénieurs du Québec à Montréal - L'entreprise Mëkanic se distingue

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est l'entreprise Mëkanic qui a reçu la Reconnaissance régionale pour un projet innovateur, décernée dans le cadre de l'édition spéciale 100e anniversaire de la Soirée reconnaissance organisée par l'Ordre en collaboration avec les bénévoles du Comité régional de Montréal.

Cette distinction a été attribuée à Mëkanic pour la conception d'un système d'impression 3D qui permettra d'élaborer de nouvelles technologies d'insonorisation pour les moteurs d'aéronefs. Le système est conçu pour fabriquer une couche de quelques dizaines de millimètres sur le périmètre d'un carter fan de moteur d'aéronef de plus de deux mètres de diamètre. Le procédé permet de déposer plusieurs filaments simultanément et très rapidement sur une surface gauche à l'aide d'un équipement robotisé.

« Depuis 100 ans, les femmes et les hommes de génie des différentes régions innovent pour bâtir le Québec de demain. En valorisant l'excellence professionnelle, l'Ordre souhaite inspirer les membres de la profession et souligner l'apport primordial des ingénieurs à l'évolution de notre société », a déclaré la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., FIC, MBA, pendant l'événement qui avait lieu hier soir à l'Olympia.

100 ans de génie à Montréal

En début d'année 2020, l'Ordre soufflera sa centième bougie. La Soirée reconnaissance de Montréal était donc l'occasion de commémorer les 100 ans de l'Ordre avec les membres de Montréal et de souligner l'apport des ingénieurs au développement de la région. Au cours des prochains mois, plusieurs autres activités seront organisées dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de l'Ordre, telles qu'un grand gala de l'excellence qui aura lieu au Centre des sciences de Montréal le 27 mai prochain.

La profession se renouvelle : près de 700 nouveaux ingénieurs dans la région

Cette soirée a également été l'occasion de célébrer ceux et celles qui, au terme de leur période de juniorat, ont obtenu leur permis d'ingénieur de plein titre au cours des 12 derniers mois. Ils peuvent dorénavant travailler en pleine autonomie. Au cours de la dernière année, 671 professionnels ont obtenu ce permis dans la région. L'Ordre des ingénieurs du Québec compte près de 19 670 membres dans la région. Parmi eux, près de 19 % sont des femmes et près de 20 % ont été formés à l'étranger.

