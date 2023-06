Soirée de l'excellence en génie de l'Ordre des ingénieurs du Québec : 12 ingénieurs et ingénieures d'exception honorés

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Plus de 200 personnes ont participé à l'édition 2023 de la Soirée de l'excellence en génie, qui s'est tenue le 31 mai au Centre des sciences de Montréal. Organisé par l'Ordre des ingénieurs du Québec, l'événement célèbre les réalisations exceptionnelles d'ingénieurs et ingénieures qui font rayonner la profession. En tout, ce sont 12 membres qui se sont vu décerner un prix. La soirée, animée par Katherine-Lune Rollet, s'est déroulée sous le thème « De nature curieuse ».

« Les membres de la profession que nous célébrons aujourd'hui illustrent le rôle essentiel du génie dans les différentes sphères de notre société. Leurs réalisations sont le reflet de leur vision, de leur engagement et de leur sens de l'innovation. Ils et elles sont une source de fierté et d'inspiration pour l'ensemble de la communauté du génie », a déclaré Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, présidente de l'Ordre.

GRAND PRIX D'EXCELLENCE PROFESSIONNELLE

Clément Gosselin, ing., remporte la plus haute distinction de l'Ordre

Professeur titulaire et directeur du Centre de recherche en robotique, vision et intelligence machine à l'Université Laval, Clément Gosselin a grandement contribué à l'essor de la robotique au Québec et au Canada. En 1989, il fonde le Laboratoire de robotique de l'Université Laval, devenu depuis un établissement incontournable dans le milieu de la recherche en robotique à l'international. Clément Gosselin a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont le titre d'officier de l'Ordre du Canada pour sa contribution au domaine des robots parallèles et des mains robotiques. Il est également fellow de la Société royale du Canada, de l'American Society of Mechanical Engineers et de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ses travaux ont été cités à plus de 37 000 reprises.

PRIX DE LA PRÉSIDENCE POUR IMPLICATION EXCEPTIONNELLE À L'ORDRE

Nadia Lehoux, ing., professeure titulaire, Université Laval

Directrice du programme de baccalauréat en génie industriel de l'Université Laval, Nadia Lehoux est également directrice adjointe du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport. Depuis plusieurs années, elle préside le Comité d'admission à l'exercice de l'Ordre, une structure responsable de l'évaluation des demandes de candidats et candidates dont le diplôme ne donne pas directement accès au permis d'ingénieur. Elle siège également au Bureau canadien des conditions d'admission en génie d'Ingénieurs Canada, et contribue ainsi à l'harmonisation des pratiques d'admission au pays.

MÉRITE DU CIQ

Éric Bordeleau, ing., directeur, HEXATTO

Administrateur de l'Ordre de 2013 à 2022, Éric Bordeleau a reçu le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) en reconnaissance de son apport au développement de la profession et du système professionnel. En plus de sa contribution à titre d'administrateur, M. Bordeleau a piloté les travaux entourant l'élaboration d'un règlement qui permettra aux technologues professionnels d'exercer certaines activités professionnelles en ingénierie. Ce règlement, qui devrait sous peu être approuvé par le gouvernement, constitue un important jalon pour la collaboration entre les ordres professionnels.

REMISE DE NEUF PRIX « HONORIS GENIUS »

Créée en 2020 à l'occasion du 100e anniversaire de l'Ordre, la distinction Honoris Genius reconnaît l'idéal de l'excellence et la contribution à la profession d'ingénieur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Projet : École Curé-Paquin | Maxime Boisclair, ing. | gbi experts-conseils

L'École Curé-Paquin est le tout premier projet au Québec et la première école au pays à obtenir la certification « bâtiment à carbone zéro » du Conseil du bâtiment durable du Canada. Durant la conception de ce projet, la firme gbi a agi comme chef de file de l'ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment et en développement durable. Ses équipes ont intégré plusieurs technologies permettant de réduire la consommation d'énergie et de limiter les effets sur l'environnement.

ENGAGEMENT SOCIAL

Martine Lanoue, ing., ingénieure, Assainissement et gestion de l'eau, Ville de Terrebonne

Martine Lanoue est une ingénieure chimiste spécialisée dans le domaine de l'eau. Elle s'implique dans différentes initiatives de haut niveau en matière de respect de l'environnement et d'amélioration des pratiques en gestion de l'eau. Elle s'emploie à transmettre ses connaissances à ses pairs et à la communauté afin de promouvoir le respect de l'environnement.

ENTREPRENEURIAT

Olivier Marcotte, ing., président, Nucleom

En 2010, Olivier Marcotte fonde Nucleom à l'âge de 28 ans. L'entreprise possède aujourd'hui cinq bureaux dans tout le Canada, et offre une vaste gamme de services en essais non destructifs destinés à plusieurs industries. Grâce à son expertise de renommée mondiale, Nucleom compte des clients dans le monde entier.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Projet : Automate de production de radio-isotopes médicaux, CIUSSS de l'Estrie, CHUS | Jean-François Beaudoin, ing., ingénieur de recherche

À la suite d'une demande sans précédent d'isotopes médicaux à base de gallium 68, une équipe composée de radiochimistes et d'un ingénieur du Centre de recherche de l'Hôpital universitaire de Sherbrooke a conçu et déployé un automate pour décupler la production de gallium 68 par cyclotron. Grâce aux résultats concluants obtenus, des patients et patientes en provenance des quatre coins du Canada viennent désormais recevoir un diagnostic dans cet établissement. Le produit est également distribué dans d'autres centres hospitaliers du Québec.

MENTORAT

Yvan Côté, ing., directeur, Rive-Nord et Grand Nord, Bouthillette Parizeau

Tout au long de sa carrière, Yvan Côté a pris de nombreux ingénieurs et ingénieures sous son aile. Au cours des 15 dernières années, il a sillonné le Grand Nord canadien pour y réaliser de multiples projets et agir concrètement en faveur des populations nordiques. Il a par ailleurs mis sur pied un programme de mentorat à l'intention des membres de la relève qui souhaitent travailler dans cette région. Ses collègues lui reconnaissent son leadership naturel et son authenticité.

PROGRESSION DES FEMMES DANS LA PROFESSION

Chantal Guay, ing., directrice générale, Conseil canadien des normes

Chantal Guay est à l'origine d'importantes avancées dans le domaine de la normalisation au Canada et à l'étranger, notamment en matière d'égalité des genres, d'environnement, d'économie numérique et d'innovation. Admise à l'Académie canadienne du génie en 2020, elle a également été cheffe de la direction d'Ingénieurs Canada, où elle a lancé la stratégie 30 en 30, dont l'objectif est de porter à 30 % le taux de nouvelles ingénieures d'ici 2030.

PROJET D'INGÉNIERIE

Projet : Plateforme de forage flottante à ancrage vertical | Équipe de projet : Bruno Leclerc, ing.; Marc Côté, ing.; Mathieu Blanchet, ing.; Jean-Michel Corbeil, ing.; Vincent Trépanier, ing. | Travaux maritimes Océan

Le projet de plateforme de forage flottante à ancrage vertical consiste à concevoir une plateforme de forage géotechnique flottante, stable et sécuritaire, dans le cadre d'une étude géotechnique du sous-sol marin du Saint-Laurent, entre Québec et Lévis. Groupe Océan a participé à la création d'un nouvel équipement maritime à haute capacité, muni de pieux d'ancrage de grande longueur et conçu sur mesure, en respectant l'enveloppe budgétaire accordée.

RECHERCHE OU ENSEIGNEMENT DU GÉNIE

Caroline Boudoux, ing., professeure, Polytechnique Montréal

Caroline Boudoux est une pionnière dans le domaine de l'optique biomédicale et une chercheuse de renommée mondiale. À titre de chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, elle tisse des liens entre ingénierie et médecine. En tant qu'autrice, elle communique dans ses livres sa passion pour l'ingénierie aux étudiantes et aux étudiants d'ici et d'ailleurs. Également entrepreneure, elle a cofondé en 2013 Castor Optique, une jeune pousse spécialisée dans la mise au point et la fabrication de nouveaux coupleurs en fibres optiques.

RELÈVE

Audrey Corbeil Therrien, ing., professeure adjointe, Université de Sherbrooke

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur l'intelligence temps réel embarquée pour détecteurs à débit ultrarapide, Audrey Corbeil Therrien se taille déjà une place remarquable dans un domaine en pleine émergence et collabore avec plusieurs institutions de recherche dans le monde. Elle porte son intérêt sur l'élaboration de systèmes d'acquisition en temps réel qui exploitent l'intelligence artificielle à la périphérie du système pour des détecteurs haute performance générant des débits de données ultrarapides.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Source: Anne-Marie Beauregard, Conseillère séniore en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, 514 441-3697