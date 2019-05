Soirée de l'excellence en génie 2019 - L'Ordre des ingénieurs du Québec met en lumière l'excellence et le savoir-faire d'ingénieurs au parcours exceptionnel

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec a mis en lumière l'excellence et le savoir-faire d'ingénieurs, devant une salle comble, au cours de la Soirée de l'excellence en génie, qui a eu lieu le mercredi 29 mai au Salon 1861 à Montréal sous la thématique Lumière sur les ingénieurs.

« La Soirée de l'excellence en génie est l'occasion de souligner le travail exemplaire d'ingénieurs qui se sont distingués par leur capacité d'innovation et leurs accomplissements remarquables. L'envergure des réalisations des lauréats de 2019 démontre une fois de plus que le génie est une profession exceptionnelle qui contribue grandement au mieux-être de la société », a déclaré Kathy Baig, ing., FIC, MBA, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Grand Prix d'excellence 2019

C'est l'ingénieure Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital Management inc., qui a remporté le Grand Prix d'excellence 2019, la plus haute distinction attribuée par l'Ordre à l'un de ses membres. Ce prix est décerné annuellement depuis 1991 et a pour but de souligner l'excellence de la pratique professionnelle d'un ingénieur québécois.

En plus d'avoir mis sur pied Cycle Capital Management, une plateforme de capital de risque en technologies propres de premier plan au Canada, Andrée-Lise Méthot a bâti tout un écosystème pour l'industrie des technologies propres.

Elle a notamment cofondé Écotech Québec, La grappe industrielle des technologies propres, en plus de démarrer SWITCH, L'alliance pour une économie verte au Québec. Andrée-Lise Méthot est en outre la fondatrice d'Ecofuel, un fonds d'investissement et un accélérateur d'entreprises offrant un programme de formation spécialisé et personnalisé pour les entreprises de technologies propres.

Prix Génie innovation 2019

Le Prix Génie innovation a pour but d'encourager l'innovation liée à l'ingénierie en reconnaissant le mérite autant du point de vue des résultats obtenus que des efforts investis. Cette année, deux ingénieurs ont reçu cette distinction.

Le professeur et ingénieur Benoit Gosselin de l'Université Laval s'est vu décerner ce prix pour avoir mis au point un dispositif miniature permettant d'étudier le cerveau de sujets se déplaçant librement à l'aide de l'optogénétique et de l'électrophysiologie, deux méthodes expérimentales de pointe en neurosciences.

L'ingénieur Martin Brouillette, cofondateur des Solutions Médicales SoundBite inc., a également reçu cette distinction. Martin Brouillette, ing. est l'un des inventeurs et le responsable de la technologie brevetée SoundBite, qui représente un progrès majeur en matière de déblocage des vaisseaux sanguins en améliorant à la fois le taux de succès de l'intervention et la qualité de vie des patients.

Prix de la présidence au bénévolat 2019

L'ingénieur John van den Bosch a, quant à lui, reçu le Prix de la présidence au bénévolat. Bénévole activement engagé depuis 20 ans et responsable de la promotion de la profession pour la région de l'Outaouais depuis 17 ans, il est reconnu pour son importante implication dans plusieurs activités de promotion de la profession.

Reconnaissance provinciale d'un projet régional innovant 2019

La reconnaissance provinciale pour un projet régional innovant a été décernée à l'entreprise Logiag inc., pour avoir mis au point une technologie d'analyse au laser de sols et de tissus végétaux donnant rapidement des résultats très précis avec un minimum de préparation du matériau analysé.

Hommages reconnaissance pour contribution exceptionnelle

L'ingénieur Jean-François Lévesque, de l'entreprise Obkio, remporte l'Hommage Émergence, qui souligne les accomplissements professionnels d'un membre de 35 ans et moins. Jean-François Lévesque a reçu cette distinction pour avoir cofondé en 2007 l'entreprise de télécommunication Fibrenoire, une firme spécialisée dans les services de connectivité par fibre optique pour entreprises.

L'Hommage à un membre entrepreneur a été remis à l'ingénieur Jean-Françoys Brousseau, pour avoir fait de OUTBOX un intervenant important et reconnu dans le secteur du billet électronique.

Le professeur Frédéric Leblond de Polytechnique Montréal a reçu l'Hommage à un membre en recherche ou en enseignement. Celui-ci est reconnu à l'international pour ses contributions au développement et à la translation clinique de techniques de spectroscopie optique pratique pour améliorer la précision et la sécurité des procédures de résection chirurgicale.

L'Hommage reconnaissance pour une contribution exceptionnelle envers la profession par le biais de l'engagement social a été remis à l'ingénieure Chantal Bernatchez. Ingénieure chez Hydro-Québec, elle est une bénévole fortement engagée depuis plus de 18 ans auprès des femmes du Burkina Faso.

Puis, l'Hommage pour contribution exceptionnelle d'une personne non-ingénieure a été décerné à Mohamed Khalil. Soucieux de l'environnement, Mohamed Khalil a cofondé PYROCYCLE, une entreprise qui offre une solution inédite pour recycler entièrement les produits électroniques sans émissions toxiques.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie, ainsi qu'un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme et intégrité, en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent la profession, dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le www.oiq.qc.ca .

