MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le 27 avril dernier, plus de 250 convives se sont réunis à l'occasion du 20e anniversaire de l'IRIC (Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal) lors de son événement-bénéfice Audace. Grâce à la générosité des invités et des donateurs, plus de 505 000 $ ont été amassés afin de pérenniser la mission de l'IRIC et améliorer les thérapies contre le cancer.

Une édition spéciale 20e anniversaire

Audace IRIC (Groupe CNW/Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal) William Brock, Daniel Jutras, Michel Bouvier (Groupe CNW/Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal) Audace 2023 IRIC (Groupe CNW/Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal)

Afin de souligner le retour en présentiel et le 20e anniversaire de l'IRC, la formule de l'événement-bénéfice Audace a été améliorée et dynamisée. La soirée était animée par Stéphane Bellavance, et mettait en lumière l'invité d'honneur, William Brock, nouveau président du CA de l'IRIC. Il a partagé avec sensibilité et espoir son vécu avec la maladie et sa vision sur l'importance de la recherche.

En présence du Recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras, un panel formé de Michel Bouvier (directeur général de l'IRIC) et Julie Mantovani (cheffe des Affaires académiques de l'IRIC) permettant de mettre en lumière le modèle unique de l'Institut.

« La philanthropie est essentielle en raison de l'effet lever qu'elle procure. Sans ce levier, on ne pourrait pas se démarquer comme on le fait à l'IRIC. Ça me fait chaud au cœur de voir tous les gens réunis ce soir pour donner leur appui à l'IRIC. Je vous remercie de votre confiance ! » Daniel Jutras, Recteur de l'Université de Montréal

« Un événement marquant, pour ce 20ième anniversaire, pour un institut pas comme les autres, couronné de succès grâce à nos partenaires et commanditaires. » Michel Bouvier, Directeur général de l'IRIC

20 ans couronnés de succès

Au cours des 20 dernières années, l'IRIC a bâti un modèle de recherche unique au pays, en misant notamment sur le continuum entre la recherche fondamentale et l'application clinique, la multidisciplinarité de ses 27 équipes de recherche et en s'appuyant sur ses 10 plateformes technologiques et son Unité de découverte de médicaments, composée de la plus grande équipe de chimistes médicinaux et de biologistes dédiés à la découverte de nouvelles thérapies en milieu académique au pays.

Ces nombreux atouts lui ont permis de faire des avancées scientifiques considérables, de franchir plusieurs jalons d'importance qui ont mené à la découverte de nouvelles thérapies contre le cancer, de partenariats avec l'industrie pharmaceutique et même à la création de compagnies dérivées.

« Il n'y a rien de plus précieux que la vie ! Je suis convaincu que grâce aux recherches faites à l'IRIC, des enfants, des mères et des pères, auront une seconde vie. » William Brock, président du CA de l'IRIC

Nos précieux partenaires et commanditaires

La communauté IRIC tient à remercier l'ensemble de ses commanditaires et partenaires sans qui un événement de cette envergure n'aurait pas été possible.

Merci à Pomerleau, Québecor, Bellus Santé, IRICoR, Pfizer, SAQ, Santco, GSK, Power Corporation et Fondation Marcelle et Jean Coutu.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)

Situé au cœur de l'Université de Montréal, l'IRIC est un Pôle de recherche et un centre de formation ultramoderne dont la mission est d'accélérer l'avancement du savoir et la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre le cancer. Modèle unique au Canada qui combine, sous un même toit, des activités de recherche fondamentale, un programme de formation universitaire et une équipe de valorisation de la recherche. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un effet significatif dans la lutte contre le cancer. Pour information: www.iric.ca

