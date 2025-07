Cette étape marque une avancée majeure dans le cadre du partenariat avec Ipsen.

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - L'IRIC et IRICoR annoncent aujourd'hui le début d'un essai clinique de phase 1 portant sur une thérapie à petite molécule pour les tumeurs solides, sous octroi à Ipsen. Ce jalon représente une étape importante dans la collaboration stratégique entre les partenaires, amorcée en mai 2020 par une entente de recherche et d'option, suivie d'un accord de licence en février 2023.

Le candidat clinique, désormais connu sous le nom d'IPN01195, est un inhibiteur de RAF, une cible clé dans une voie de signalisation impliquée dans la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses. Il a été découvert et développé par les équipes des professeurs Marc Therrien et Anne Marinier à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal, et a démontré une activité prometteuse dans des modèles précliniques de diverses tumeurs solides.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir notre thérapie innovante à petite molécule franchir cette étape clinique déterminante. Cela illustre l'efficacité et l'approche novatrice du modèle collaboratif de découverte de médicaments mis en œuvre à l'IRIC, » a déclaré Anne Marinier, directrice de l'Unité de découverte de médicaments de l'IRIC. « C'est une avancée majeure pour nos équipes multidisciplinaires de biologistes et de chimistes, mais surtout, cela nous rapproche de la disponibilité d'un nouveau traitement potentiel pour les patients atteints de cancers avancés, » a ajouté Marc Therrien, chercheur principal à l'Unité de recherche en signalisation intracellulaire et directeur général de l'IRIC. « Nous sommes ravis de l'engagement et des progrès réalisés par notre partenaire Ipsen, et nous avons hâte de suivre l'évolution du développement de cette thérapie prometteuse, » a conclu Anne Marinier.

« Le lancement de cet essai clinique constitue une validation majeure de nos efforts en développement des affaires, » a déclaré Elizabeth Douville, présidente et directrice générale d'IRICoR. « Cela démontre notre capacité à transformer une science de pointe en programmes attractifs pour des partenaires de calibre mondial et à les faire progresser jusqu'à la clinique. Avec d'autres composés ciblant des voies clés en oncologie dans notre portefeuille, nous explorons activement de nouvelles collaborations stratégiques et levons des capitaux pour accélérer leur développement. Il s'agit d'un point d'inflexion passionnant pour IRICoR, car nous poursuivons notre ambition : offrir une valeur à la fois scientifique et commerciale à nos partenaires, » a ajouté Elizabeth Douville.

En vertu de l'accord de licence, l'Université de Montréal a octroyé à Ipsen les droits exclusifs pour développer et commercialiser le composé à l'échelle mondiale. L'Université et IRICoR sont admissibles à des paiements liés à l'atteinte d'étapes clés de développement et de commercialisation, ainsi qu'à des redevances sur les ventes nettes.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal (IRIC)

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.iric.ca/fr.

À propos d'IRICoR

Fondé en 2008 par l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal, IRICoR a pour mission d'accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies innovantes en oncologie, en immunothérapie et pour les maladies rares. IRICoR joue un rôle clé dans l'établissement de partenariats stratégiques avec l'industrie biopharmaceutique ou dans la création d'entreprises dérivées, facilitant ainsi la transformation de projets de recherche académique en nouvelles thérapies au bénéfice des patients. Grâce à son soutien financier essentiel, IRICoR permet aux chercheurs de combler le fossé entre la recherche académique et le monde des affaires. Pour en savoir plus, visitez www.iricor.ca/fr.

