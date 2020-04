Société TRADER lance une nouvelle Suite de vente à distance pour aider les concessionnaires canadiens à mobiliser immédiatement leurs opérations en ligne durant la pandémie de la COVID-19

Les outils de vente à distance permettent aux concessionnaires de faciliter leurs interactions avec les clients de façon digitale en réponse aux conditions du marché actuel sans précédent

MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW/ - Société TRADER, le chef de file des médias numériques consacrés au marché de consommation automobile au Canada, lance aujourd'hui la Suite de vente à distance, dans le cadre de son engagement continu à supporter les concessionnaires canadiens durant la pandémie de la Covid-19. Conçue pour équiper les concessionnaires des outils dont ils ont besoin pour s'adapter à l'évolution rapide du paysage de la vente au détail, la Suite de vente à distance leur permettra d'effectuer des opérations de vente quotidiennes en ligne via le marché AutoHEBDO.net, tout en se conformant aux demandes du Gouvernement fédéral de distanciation sociale et aux fermetures des points de services du Gouvernement du Québec.

Le nouveau déploiement de la Suite numérique évolutive arrive dans la foulée des récents plans de la Société TRADER visant à réduire les prix de tous les produits du marché AutoHEBDO.net de 50% en avril et mai, afin d'offrir aux concessionnaires une plus grande flexibilité financière pendant cette période incertaine.

« À travers le pays, les concessionnaires éprouvent un besoin de mettre des éléments de leurs opérations en ligne», explique Jill Hadfield, Chef de la direction produit chez Société TRADER. «Nous nous engageons à aider nos partenaires à réussir cette transition en leur donnant accès aux meilleurs outils de vente à distance qui aidera les concessionnaires à compenser pour le manque à combler et à créer des connexions productives avec les acheteurs en ligne.»

La Suite de vente à distance de TRADER inclut une boîte d'outils intuitive qui permet aux partenaires d'apporter l'expérience de salle de montre aux clients à domicile, avec de nouvelles offres à ajouter dans les mois à venir. Les produits suivants sont disponibles aujourd'hui pour les clients concessionnaires:

Réservez-le! - Un outil d'inventaire qui permet aux concessionnaires d'offrir aux clients la possibilité de réserver un véhicule en effectuant un dépôt par carte de crédit, jusqu'à ce qu'ils puissent planifier un ramassage ou une livraison en toute sécurité. Réservez-le! fournit également des informations sur le niveau d'engagement des acheteurs numériques dans l'inventaire des concessionnaires.





- Un outil d'inventaire qui permet aux concessionnaires d'offrir aux clients la possibilité de réserver un véhicule en effectuant un dépôt par carte de crédit, jusqu'à ce qu'ils puissent planifier un ramassage ou une livraison en toute sécurité. Réservez-le! fournit également des informations sur le niveau d'engagement des acheteurs numériques dans l'inventaire des concessionnaires. Événements dans la cour (DLC) - Un espace dédié dans la page Détails Du Véhicule où les concessionnaires peuvent mettre en évidence leur capacité à aider les clients à acheter à distance ainsi qu'afficher des informations à jour sur les politiques actuelles à la lumière de la pandémie.





- Un espace dédié dans la page Détails Du Véhicule où les concessionnaires peuvent mettre en évidence leur capacité à aider les clients à acheter à distance ainsi qu'afficher des informations à jour sur les politiques actuelles à la lumière de la pandémie. Chat en temps réel - Une plateforme de messagerie instantanée qui offre aux concessionnaires un canal dédié pour se connecter avec les clients à partir de leur mobile ou de leur ordinateur. Cet outil leur permettra de partager des visites vidéos présentant l'intérieur et l'extérieur du véhicule en temps réel.

Les concessionnaires qui souhaitent en savoir plus sur la Suite de vente à distance peuvent visiter go.trader.ca/fr/SVD pour plus d'information ou pour s'inscrire dès aujourd'hui.

À propos de la société TRADER

La société TRADER est le principal partenaire de marketing numérique pour les détaillants et fabricants automobiles canadiens. Avec plus de 19,2 millions de visites par mois et 5 millions de téléchargements de l'application mobile, les principales destinations de la société sont autoTRADER.ca et autoHEBDO.net. Les sites de TRADER, autoTRADER.ca et autoHEBDO.net, sont la source #1 pour tout ce qui se réfère au domaine de l'automobile au Canada. La compagnie offre aux détaillants et fabricants accès à un vaste bassin d'acheteurs à la recherche d'une auto neuve ou usagée et est la meilleure destination pour la publicité numérique, les solutions de site web et de logiciels en ligne ainsi que pour des informations riches en données. Suivez autoHEBDO.net et autoTRADER.ca sur Facebook, Twitter et sur YouTube.

