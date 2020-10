Société Internationale Livingston accueille Miles English en tant que directeur général de l'informatique

TORONTO, le 13 oct. 2020 /CNW/ - La Société internationale Livingston a annoncé aujourd'hui que Miles English se joindra à son équipe de direction à titre de directeur général de l'informatique.

M. English, qui apporte plus de 20 ans d'expérience en matière de transformations technologiques dans des entreprises publiques et privées, jouera un rôle de premier plan dans l'évolution numérique continue de Livingston, notamment en proposant des solutions supplémentaires pour les activités commerciales des clients, ainsi que dans les processus opérationnels internes de la société.

Ayant une grande expérience en matière d'utilisation de la technologie pour générer la croissance des entreprises et l'efficacité des processus, M. English travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de Livingston afin de développer une vision à long terme du progrès technologique de l'entreprise et d'accroître son investissement dans des solutions innovantes de commerce mondial.

« Miles est le candidat idéal pour soutenir les efforts continus de Livingston pour s'adapter à ce qu'est devenu un environnement de commerce mondial en évolution rapide et en constante progression, dont une grande partie est liée aux bouleversements technologiques, mais aussi au Règlement commercial et économique », a déclaré Tom Cronin, chef de la direction de Livingston. « Nous sommes ravis d'accueillir Miles qui apporte une combinaison équilibrée de compétences en leadership et d'expérience réelle dans l'accélération des stratégies numériques, et nous sommes impatients de travailler avec lui pour exécuter des projets de transformation essentiels. »

M. English arrive chez Livingston après avoir travaillé chez Echo Global Logistics, où il a occupé le poste de directeur général de l'informatique depuis 2017, dirigeant une équipe hautement performante de plus de 200 professionnels des TI travaillant sur des produits, des programmes, des initiatives de gestion du changement, des améliorations de la sécurité, de l'ingénierie et des opérations des TI. Son expérience comprend la mise en marché de nouveaux portails de clients et de transporteurs et la transformation de données en veille stratégique pour favoriser de meilleures décisions.

« Livingston a longtemps été un pionnier et un des premiers à adopter des solutions numériques avancées pour les entreprises engagées dans le commerce international », a déclaré M. English. « Je suis ravi de me joindre à une équipe qui a une vision novatrice pour l'avenir, et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de trouver de nouvelles façons de soutenir les entreprises partout en Amérique du Nord et dans le monde, alors qu'elles s'adaptent à un environnement de commerce mondial en constante évolution. »

M. English assumera le rôle de directeur général de l'informatique de Livingston dès maintenant.

À propos de Livingston International

Livingston International est un conseiller commercial de confiance pour les entreprises du monde entier et ce, depuis 75 ans. La société est spécialisée dans le courtage en douane et la conformité réglementaire, et propose des services de conseil en commerce international, de gestion du commerce mondial et de transit de fret. Livingston offre de la clarté dans un monde de complexité commerciale et de fiabilité en période de volatilité, afin que les entreprises puissent se développer davantage, plus intelligemment et avec confiance. Livingston emploie environ 2 800 associés à plus de 100 postes frontières, ports maritimes, aéroports et autres endroits stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Visitez-nous sur https://www.livingstonintl.com/fr/ , et sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

