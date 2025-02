Cette évolution intervient alors que les importateurs et les exportateurs se préparent à d'importantes perturbations commerciales

LONDON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Société internationale Livingston a annoncé aujourd'hui l'élargissement officiel de ses services au Royaume-Uni pour y inclure des solutions douanières et des services d'expédition de fret international.

Après plus de 20 ans de gestion du commerce mondial et de conseil en commerce au Royaume-Uni, Livingston élargit son offre pour englober sa gamme complète de services pour aider les importateurs et les exportateurs à se préparer à des bouleversements majeurs sous forme de protectionnisme commercial, de fardeau réglementaire sans précédent et de changements de modèles commerciaux.

« L'augmentation récente des exigences douanières et l'évolution constante de la réglementation au Royaume-Uni suscitent un besoin important de soutien pour naviguer dans les eaux souvent troubles du commerce mondial », a déclaré Robert Smith, chef de la direction de Livingston International. « Nous voulons offrir aux entreprises du Royaume-Uni et à leurs partenaires commerciaux en Europe la tranquillité d'esprit dont elles ont besoin pour s'engager dans le commerce sans craindre une rupture d'approvisionnement qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les activités et les relations avec les clients. »

Dans une enquête récente menée par les chambres de commerce britanniques*, 45 % des entreprises ont cité les procédures douanières et la documentation comme principal obstacle au commerce, tandis que 39 % ont cité la documentation d'exportation, 35 % les normes réglementaires et 33 % les droits de douane. Le même sondage a également révélé un manque de connaissance généralisé des exigences réglementaires imminentes ou déjà existantes pour les commerçants.

« Pour la plupart des entreprises, il est difficile de suivre l'évolution des exigences, notamment l'élaboration de politiques concernant les parties restreintes, le travail forcé, la documentation sur les compensations de carbone, la sécurité, la déforestation et autres », a déclaré M. Smith, ajoutant que les déclarations en douane au Royaume-Uni ont augmenté de 17 % au cours des deux dernières années seulement. « Il faut une grande connaissance des questions administratives, et la plupart des entreprises n'ont ni l'expertise interne ni la capacité de gérer ces exigences et de compiler régulièrement les déclarations douanières requises et la documentation associée. »

En plus de ses services consultatifs en commerce international très reconnus, les entreprises du Royaume-Uni peuvent désormais bénéficier des solutions de dédouanement de Livingston. Celles-ci comprennent le dépôt des déclarations en douane, la détermination et le paiement des droits, la liaison avec les organismes gouvernementaux et le recouvrement des droits (le cas échéant).

Le service d'expédition de fret mondial de Livingston aide les expéditeurs non seulement à garantir le transport de biens, mais aussi à optimiser les itinéraires commerciaux et les modes de transport afin de réduire le temps de transit et les coûts connexes. Le groupe de gestion du commerce mondial de la société continuera à fournir un soutien intégré aux entreprises dont les chaînes d'approvisionnement sont élaborées et complexes, en automatisant les processus pour garantir une classification précise, une conformité réglementaire à jour et une gestion efficace des données douanières.

Forte de 80 ans d'expérience à simplifier le commerce mondial, Livingston aide 30 000 entreprises dans le monde à gérer les complexités des chaînes d'approvisionnement, en les aidant à réaliser des économies cachées et à atténuer les risques imprévus. La société Livingston est le plus grand courtier en douane du Canada, le cinquième déclarant aux États-Unis et l'une des sociétés de conseils en commerce international les plus respectées.

La gamme élargie de services de Livingston est proposée dès maintenant au Royaume-Uni.

À propos de Livingston International

Livingston International est un conseiller commercial de confiance pour les entreprises du monde entier et ce, depuis 80 ans. La société se spécialise dans le courtage en douane et la conformité réglementaire. Elle propose des services de conseil en commerce international, de gestion du commerce mondial et de transit de fret. Livingston offre de la clarté dans un monde de complexité commerciale, et de la fiabilité en période de volatilité, afin que les entreprises puissent se développer davantage, plus intelligemment et avec confiance. Livingston emploie environ 2 700 collaborateurs dans 55 points frontaliers, ports maritimes, aéroports et autres lieux stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

