TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La Société internationale Livingston, un important fournisseur mondial de services de courtage en douane, de services consultatifs en commerce international et d'expédition de fret, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Google Cloud qui remodèlera son industrie.

La collaboration de Livingston avec Google Cloud est un investissement stratégique dans ses efforts continus visant à être à l'avant-garde de l'innovation et de l'investissement dans la technologie qui génère des gains d'efficacité et des informations précieuses.

« L'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique nous offre une occasion unique d'améliorer la façon dont nous servons la communauté commerciale et ses décideurs », a déclaré Robert Smith, chef de la direction, Société internationale Livingston. « Il s'agit de donner à nos clients un pouvoir sans précédent qui bouleversera la façon dont les procédures douanières sont exécutées et les informations qui en sont tirées ».

Grâce à son alliance avec Google Cloud, Livingston peut introduire dans l'industrie de nouveaux flux de travail, processus et analyses qui s'appuient sur des technologies cognitives avancées. Ces nouveaux outils permettent à Livingston d'offrir des analyses prédictives inestimables qui aident les entreprises d'importation et d'exportation à optimiser les coûts, à réduire les risques et à améliorer l'efficacité des processus.

« Cette collaboration offre un immense potentiel à nos clients », a déclaré Shannon Koeppen, directrice principale de l'analyse et de l'innovation avancées, Société internationale Livingston. « La suite d'outils de Google Cloud, alimentée et parfaite par les experts en conformité de pointe de Livingston, donnera à nos clients l'accès à l'avenir de la chaîne d'approvisionnement dès aujourd'hui. »

Plus précisément, cette collaboration permettra d'innover dans la façon dont Livingston aide ses clients à relever les défis actuels liés à l'administration des douanes grâce à des vérifications fondées sur l'IA, à une classification plus précise et à des analyses prédictives dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes ravis des possibilités que cette collaboration créera pour nos clients », a déclaré M. Smith. « Cela leur offre non seulement une meilleure visibilité de leur chaîne d'approvisionnement, mais aussi l'occasion d'anticiper les perturbations ou les coûts imprévus, afin de les aider à rectifier le tir si nécessaire. »

La collaboration est en cours et constitue la dernière mesure prise par Livingston en vue d'innover son offre de services. Parmi les annonces récentes, citons un nouveau partenariat avec 1TCC® pour la gestion des stocks, le lancement d'une offre robuste de commerce électronique et la création du Livingston Portal , une plateforme modernisée de gestion des documents et des transactions douaniers.

À propos de Livingston

Livingston International est un conseiller commercial de confiance pour les entreprises du monde entier, et ce, depuis 75 ans. La société se spécialise dans le courtage en douane et la conformité réglementaire, et propose des services de conseil en commerce international, de gestion du commerce mondial et de transit de fret. Livingston offre de la clarté dans un monde de complexité commerciale, et de la fiabilité en période de volatilité, afin que les entreprises puissent se développer davantage, plus intelligemment et avec confiance. Livingston emploie environ 3 000 associés à plus de 55 points frontaliers stratégiques, ports maritimes, aéroports et autres endroits stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Visitez-nous sur www.livingstonintl.com/fr/ , et sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

