Une troisième année d'initiatives en faveur du climat, de la biodiversité et de la mobilité durable

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Dans la foulée de ses actions en matière de performance énergétique, Société immobilière Bélanger confirme pour une troisième année consécutive ses partenariats avec des organismes québécois engagés dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité. Grâce à des collaborations avec Arbre-Évolution, Miel & Co, Communauto et l'ajout continuel de bornes de recharge électrique, Société immobilière Bélanger continue de poser des gestes concrets en faveur de milieux de vie plus verts et d'une transition écologique ancrée localement.

Environnement et immobilier : ce que fait vraiment SIB pour un Québec plus durable. Grâce à son implication dans divers projets d’Arbre-Évolution, Société immobilière Bélanger a contribué à la plantation de 242 arbres, à la mobilisation de 56 bénévoles et à la création de deux îlots de fraîcheur, générant ainsi des retombées durables tant pour l’environnement que pour la collectivité. (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger) Des ruches en ville pour un impact bien réel. (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger)

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ URBAINE

Pour une troisième année, Société immobilière Bélanger soutient les projets de verdissement menés par Arbre-Évolution, qui met en place des projets sociaux de reboisement. Cette collaboration a permis la plantation de 242 arbres en 2023 et 2024, la création de deux îlots de fraîcheur et la production annuelle de plus de 420 kilos de fruits comestibles.

En parallèle, le partenariat avec Miel & Co permet de parrainer des ruches, offrant un habitat sécuritaire à plus de 60 000 abeilles et contribuant à la santé des écosystèmes pollinisateurs.

FAVORISER UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE

Dans une volonté d'offrir des solutions de mobilité partagée et durable à ses locataires, Société immobilière Bélanger renouvelle son entente avec Communauto pour 2025. Des stationnements réservés continueront d'être mis à disposition dans plusieurs immeubles, encourageant ainsi un mode de déplacement à la fois pratique, économique et à faible impact environnemental.

De plus, l'entreprise poursuit l'installation progressive de bornes de recharge électrique dans son parc immobilier. Cette initiative vise à soutenir la transition vers la mobilité électrique pour les résidents, en cohérence avec les objectifs de réduction des émissions liées au transport.

DES ACTIONS QUI S'INSCRIVENT DANS LA DURÉE

Ces initiatives s'ajoutent aux travaux de modernisation énergétique de 49 immeubles annoncés en avril dernier. Ensemble, elles traduisent la volonté de Société immobilière Bélanger de concilier développement immobilier, responsabilité environnementale et qualité de vie pour ses locataires. Par le renouvellement de ses engagements, l'entreprise confirme sa vision d'un immobilier plus durable, ancré dans les collectivités et attentif aux grands enjeux climatiques.

« En tant que propriétaire immobilier, nous croyons que notre rôle dépasse largement la gestion de bâtiments. Nous avons la responsabilité d'agir de manière durable et cohérente avec les communautés dans lesquelles nous sommes implantés », souligne François Bélanger, président fondateur de Société immobilière Bélanger.

À PROPOS DE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BÉLANGER

Fondée en 2008, Société immobilière Bélanger s'est imposée comme un acteur majeur du secteur immobilier dans la grande région de Québec, gérant aujourd'hui plusieurs milliers d'unités locatives en propriété exclusive. Spécialisée dans l'acquisition, la gestion et le développement d'immeubles multirésidentiels, l'entreprise se distingue par son expertise locale, sa gestion rigoureuse et sa vision patrimoniale à long terme. Son engagement envers l'excellence opérationnelle et le développement durable, notamment à travers des projets de logements abordables et écoénergétiques, en fait un chef de file innovant du marché immobilier québécois.

Opportunités de location : www.sibelanger.com

SOURCE Société immobilière Bélanger

Opportunités de partenariat, d'acquisition et de vente : Sébastien Dion,Vice-président, Développement et acquisitions, [email protected], 418-809-3453