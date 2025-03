SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BÉLANGER OPTIMISE SA FORCE D'ACQUISITION - Un positionnement renforcé sur les marchés de Montréal et Québec

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Société immobilière Bélanger (SIB) annonce une réorganisation stratégique pour optimiser sa croissance et renforcer son équipe d'acquisition, après sa transaction historique de 143 M$ avec Logisco en janvier.

Sébastien Dion, nouvellement nommé vice-président au développement et aux acquisitions, sera appuyé par Evguenia Kapchii (Montréal) et Georges Tardif (Québec) en tant que directeurs des acquisitions régionaux. François Lévesque rejoint également l'équipe à titre de conseiller stratégique, risques et financements.

Équipe de Société immobilière Bélanger (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger)

UNE FORCE D'ACQUISITION IMBATTABLE

Sébastien Dion - Vice-président, Développement et acquisitions

Avec plus de 10 ans d'expérience en immobilier, Sébastien Dion a contribué à l'expansion de nombreux projets multirésidentiels et commerciaux à Québec. Après huit ans avec un grand propriétaire immobilier de la région, il a rejoint SIB en 2021 comme directeur des acquisitions. Il supervise maintenant l'acquisition, l'analyse des opportunités et les vérifications diligentes, assurant une intégration efficace des nouveaux actifs.

Evguenia Kapchii - Directrice des acquisitions, Montréal

Avec plus de 10 ans d'expérience en transactions multirésidentielles d'envergure, Evguenia Kapchii est diplômée de McGill University (psychologie et gestion du marketing). Elle a fondé sa propre agence de courtage avant de rejoindre InterRent REIT comme gestionnaire des acquisitions. Depuis 2020, elle gère les acquisitions de SIB (Montréal), supervisant des transactions totalisant plus de 300 M$. Visionnaire et quadrilingue, elle joue un rôle clé dans l'expansion de SIB à Montréal.

Georges Tardif - Directeur des acquisitions, Québec

Avec cinq ans chez SIB, Georges Tardif a bâti un solide réseau avec les courtiers et propriétaires de Québec. Expert en acquisition, négociation et analyse de marché, il assure une veille stratégique continue. Son expertise en vente et en électricité lui permet d'évaluer rigoureusement les opportunités d'acquisitions. Reconnu pour son approche relationnelle et sa capacité à instaurer un climat de confiance, il est un acteur clé du développement immobilier de SIB.

François Lévesque - Conseiller stratégique, risques et financements

Avec 35 ans à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), François Lévesque est un expert en gestion des risques et financement immobilier. Ancien spécialiste principal à la souscription, il a contribué au programme APH Sélect, visant à préserver le parc locatif résidentiel. Il a également passé 18 ans à développer des solutions pour le logement abordable, avant de joindre SIB pour optimiser les stratégies de financement et de gestion des risques.

À propos de Société Immobilière Bélanger

Fondée en 2008, Société immobilière Bélanger est un acteur majeur du secteur immobilier dans la grande région de Québec, gérant aujourd'hui plusieurs milliers d'unités locatives en propriété exclusive. Spécialisée dans l'acquisition, la gestion et le développement d'immeubles multirésidentiels, l'entreprise se distingue par son expertise locale, sa gestion rigoureuse et sa vision patrimoniale à long terme. Engagée envers l'excellence opérationnelle et le développement durable, SIB mène des projets de logements abordables et écoénergétiques, consolidant sa position de chef de file immobilier québécois.

SOURCE Société immobilière Bélanger

Source et rayonnement : BROUILLARD, [email protected]