Société des traversiers du Québec : portée par le fleuve depuis 50 ans

Des activités surprises en traverse pour les clients seront organisées cet été;

Un livre retraçant l'histoire de l'organisation sera publié à l'automne;

Une page Web présentant du contenu sur les 50 ans de la STQ sera mise en ligne dès le 4 juin;

Un concours pour les clients sera lancé sur toutes les plateformes de communication de la STQ.



Le grand prix : une croisière pour deux personnes sur le NM Bella Desgagnés, un prix d'une valeur de plus de 4 000 $ qui permettra aux gagnants de découvrir l'île d'Anticosti et la Basse-Côte- Nord de la meilleure façon possible! Le concours est en collaboration avec Relais Nordik Inc. Détails et règlements à venir.

La STQ invite sa clientèle à consulter régulièrement la page Web pour en apprendre davantage sur l'histoire de sa société d'État et pour suivre le calendrier des activités à mesure qu'il sera dévoilé.

« Je suis extrêmement fier de faire partie d'une organisation dont la mission est essentielle pour des centaines de milliers de Québécois, et qui entretient un lien privilégié avec des communautés à travers la province. Je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui ont contribué faire de la STQ ce qu'elle est aujourd'hui, et surtout, aux 750 employés passionnés qui la composent actuellement. Nous avons une riche histoire sur laquelle bâtir, et un futur encore plus brillant devant nous », souligne le président-directeur général de la STQ, Stéphane Lafaut.

« La transformation de la STQ amorcée il y aura bientôt deux ans avance bien. Nous avons refait la planification stratégique et rendu l'organisation plus efficace. Et ce n'est qu'un début : le renouvellement de la flotte et des infrastructures est amorcé et se poursuivra. Nous aurons de bonnes nouvelles à annoncer à ce sujet bientôt. Les améliorations à l'expérience client prendront une forme encore plus concrète pour nos clients au cours des prochains mois. La première, juste à temps pour le 50e anniversaire : la STQ renouvelle son image! », poursuit-il.

Image de marque : une évolution pour souligner le renouveau

La STQ profite en effet de ce jalon important dans son histoire pour dépoussiérer son image en renouvelant son logo (pièce jointe) et sa signature de marque. Le nouveau logo est une évolution de celui qu'elle utilisait depuis maintenant 10 ans, avec une touche plus moderne et une police bien affirmée.

La nouvelle signature de marque, Portés par le fleuve, met quant à elle l'accent sur l'importance de ce cours d'eau, qui est au cœur même des activités de la STQ et de la vie des communautés qu'elle dessert. Il remplace On tisse des liens, qui était utilisé jusqu'ici. La signature graphique sera axée sur ce qui distingue la STQ des autres armateurs : les clients traversent le fleuve pour se rendre sur chaque rive du fleuve des milliers de fois par jour.

« Cette évolution symbolise et participe à la fois à la vision que nous avons de la STQ pour l'avenir : une société d'État moderne et innovante, offrant une expérience client renouvelée, distinctive et uniforme à la grandeur du territoire », explique Stéphane Lafaut.

Cette modernisation contribuera aussi à mieux positionner la STQ comme employeur et à soutenir le recrutement et la rétention des talents, dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre dans l'industrie maritime.

Une première publicité télévisée est lancée aujourd'hui. Dès le 11 juin, une campagne visant à promouvoir les destinations touristiques des régions desservies et inciter les Québécois à utiliser le traversier sera menée sur le Web.

La STQ a travaillé en collaboration avec l'agence Les Évadés.

L'histoire de la STQ en bref

La Société des traversiers Québec-Lévis est officiellement créée le 4 juin 1971 pour reprendre les activités de « La Traverse de Lévis ltée », dont l'opérateur privé souhaite se départir depuis quelques années. En 1974, le nom actuel, Société des traversiers du Québec, est officiellement adopté.

De toute petite société d'État ayant une mission unique au moment de sa création, la STQ connaît une croissance rapide à mesure que le gouvernement du Québec lui confie de nouveaux mandats.

Après l'entrée des traverses de Matane et de L'Isle-aux-Coudres dans le giron de la STQ en 1976, les traverses de Sorel-Tracy , Tadoussac , L'Isle-aux-Grues-Montmagny, Rivière-du-Loup et de l'île d'Entrée joignent la société d'État au cours des deux décennies suivantes.

et de L'Isle-aux-Coudres dans le giron de la STQ en 1976, les traverses de , , L'Isle-aux-Grues-Montmagny, Rivière-du-Loup et de l'île d'Entrée joignent la société d'État au cours des deux décennies suivantes. La croissance se poursuit au courant des années 2000, alors que le gouvernement confie à la STQ la responsabilité des traverses de l'Île-Verte, Harrington Harbour-Chevery et de la rivière Saint-Augustin , puis les dessertes maritimes de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord et celle des Îles-de-la-Madeleine.

Après cinq décennies de croissance ininterrompue, la STQ est aujourd'hui responsable de 13 traverses et dessertes maritimes, exploite une flotte de 21 navires et embarcations, possède plus de 150 infrastructures terrestres et gère des actifs d'une valeur de près d'un milliard de dollars. Surtout, elle transporte près de 5 millions de passagers annuellement grâce au travail de près de 750 employés passionnés.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Alexandre Lavoie, Responsable des communications, Société des traversiers du Québec, Cellulaire : 418 576-3342, [email protected]

