Société des traversiers du Québec - Plan stratégique 2020-2025 : cap vers une société d'État performante et innovante

QUÉBEC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) a officiellement déposé son Plan stratégique 2020-2025 à l'Assemblée nationale du Québec le 1er décembre dernier. Morceau important pour la réussite de la transformation amorcée par la STQ, il servira de boussole pour guider la STQ vers sa nouvelle vision : une société d'État performante et innovante, chef de file en transport maritime.

Le Plan stratégique 2020-2025 a été rédigé dans la foulée des constats réalisés dans le diagnostic organisationnel de 2019 et du plan de transformation mise en place la même année. Il vise à faire de la STQ une organisation axée sur ses clients et les citoyens, possédant une culture d'excellence, d'écoute et de transparence.

Il s'articule autour de quatre grands enjeux et de quatre orientations stratégiques qui leur sont associées :

Enjeu 1 : L'expérience client

Orientation : Améliorer la performance des services

: Orientation : Améliorer la performance des services Enjeu 2 : La performance des actifs

Orientation : Assurer la pérennité des actifs

: Orientation : Assurer la pérennité des actifs Enjeu 3 : L'efficacité et l'efficience

Orientation : Améliorer la performance organisationnelle

: Orientation : Améliorer la performance organisationnelle Enjeu 4 : Le maintien des services

Orientation : Avoir en nombre suffisant une main-d'œuvre compétente et qualifiée

Clair et concis, ce plan stratégique est doté d'objectifs mesurables qui permettront de suivre de près le progrès de l'organisation. La STQ a d'ailleurs déjà commencé à se mettre en action sur les quatre orientations au cours des derniers mois.

La STQ a un rôle important à jouer non seulement dans l'économie du Québec, mais aussi dans le développement des régions et la vitalité des territoires qu'elle dessert. Forte du soutien et de l'appui du gouvernement, la STQ a une grande confiance en sa capacité de faire de ce plan stratégique une réussite pour l'organisation et pour l'ensemble des Québécois.

Le document complet peut être consulté sur le site Web de la STQ.

Citation

« C'est avec grand plaisir que je présente ce nouveau Plan stratégique 2020-2025. Il définit les orientations stratégiques et les axes d'intervention à réaliser dans les prochaines années. Ceux-ci sont avant tout guidés par la nécessité de transformer la STQ en une société d'État performante et innovante, prête à assumer les défis et, surtout, axée sur les services aux citoyens. Il était important pour l'organisation de se doter d'un plan stratégique qui allait nous aiguiller dans cette direction. Nous voulons nous transformer et créer une réelle culture organisationnelle de performance et d'innovation, autant dans notre offre de service que dans nos pratiques ».

- Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ

