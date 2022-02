/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

VAUGHAN, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Société de Recettes Illimitées (TSX : RECP) (« Recettes ») a déposé un prospectus préalable de base simplifié définitif auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Le prospectus autorisera Recettes à offrir périodiquement, sur une période de 25 mois, des titres de capitaux propres, des titres de créance ou certains autres titres d'un montant d'au plus 2 milliards de dollars, en plus de permettre des placements secondaires réalisés par certains actionnaires. Dans l'éventualité où des titres seraient offerts, Recettes préparera un supplément de prospectus décrivant leurs modalités particulières.

Pour obtenir un exemplaire du prospectus préalable de base simplifié, vous devez en faire la demande écrite au secrétaire de Recettes, à l'adresse suivante : 199 Four Valley Drive, Vaughan (Ontario) L4K 0B8, Canada, no de téléphone : 905-760-2244, ou consulter le site internet de SEDAR, à l'adresse suivante : www.sedar.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter des titres sur un territoire donné.

À propos de Recettes

Fondée en 1883, Société de Recettes Illimitées est la plus ancienne et la plus importante entreprise canadienne de restauration à service complet. La Société franchise et/ou exploite des chaînes de restauration qui figurent parmi les plus reconnues au pays, y compris les restaurants Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Montana's, Kelseys, East Side Mario's, New York Fries, Fionn MacCool's, Bier Markt, The Landing Group of Restaurants, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel, Marigolds & Onions, Blanco Catina, Añejo, Fresh et Ultimate Kitchens.

Les marques emblématiques de Recettes ont contribué à faire d'elle un franchiseur de premier plan de renommée nationale. Au 26 septembre 2021, Recettes comptait 21 marques et 1 284 restaurants, dont 84 % étaient exploités par des franchisés et des partenaires de coentreprise exerçant des activités dans plusieurs pays (Canada, États-Unis, Arabie saoudite et Émirats arabes unis). Les actions de Recettes sont négociées à la cote de la Bourse de Toronto, sous le symbole RECP. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société, veuillez visiter le site www.recipeunlimited.com/fr.html.

SOURCE Recipe Unlimited Corp.

Renseignements: RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS : Société de Recettes Illimitées, Ken Grondin, 905-760-2244, chef des finances, courriel : [email protected] ou [email protected]