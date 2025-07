VAUGHAN, ON, le 14 juill. 2025 /CNW/ - La Société de Recettes Illimitées (la « SRI ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition des huit restaurants Olive Garden situés au Canada, précédemment détenus par Darden Restaurants, Inc. (NYSE : DRI). En plus de cette acquisition, la SRI a conclu une entente de développement globale avec Darden visant à élargir considérablement la présence de la marque Olive Garden à l'échelle canadienne.

L'acquisition des restaurants Olive Garden existants, qui sont situés dans des marchés clés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba - représente une démarche stratégique permettant à la SRI d'intégrer un concept de restauration décontractée bien établi et très apprécié à son vaste portefeuille de marques.

De plus, cette entente de développement avec Darden Restaurants accorde à la SRI les droits exclusifs de développer et d'exploiter de nouveaux restaurants Olive Garden partout au Canada. Ce partenariat témoigne de l'engagement de la SRI envers la croissance et la diversification, en rendant la cuisine d'inspiration italienne et l'ambiance familiale emblématique d'Olive Garden accessibles à encore plus de communautés à travers le pays.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Olive Garden dans la famille de la SRI », a déclaré Frank Hennessey, chef de la direction de la Société de Recettes Illimitées. « Olive Garden, marque reconnue et forte d'un long héritage de succès et d'une clientèle fidèle, représente pour nous un immense potentiel de croissance au Canada. Cette acquisition et cette entente s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie visant à accroître notre présence dans le segment de la restauration décontractée avec des marques de premier plan qui résonnent auprès des consommateurs canadiens. »

L'acquisition des restaurants existants prend effet immédiatement, et la SRI commencera à intégrer ces établissements à sa solide infrastructure opérationnelle. L'entreprise mettra à profit son expertise reconnue en exploitation, ses chaînes d'approvisionnement efficaces et ses capacités de marketing pour rehausser encore davantage l'expérience Olive Garden au Canada.

« Ce partenariat avec la SRI marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Olive Garden au Canada », a affirmé Brad Smith, président de Darden International & Franchising. « Son expérience éprouvée dans l'exploitation de marques adorées à travers le pays nous permettra de mieux servir nos invités et nos équipes au Canada, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de croissance. »

Davantage d'information sur le calendrier d'ouverture des nouveaux établissements sera communiquée ultérieurement, à mesure que les plans de développement se concrétisent.

À propos de la Société de Recettes Illimitées

La Société de Recettes Illimitées est le plus important exploitant de restaurants à service complet au Canada. L'entreprise est propriétaire de marques de restauration reconnues dans les segments de la restauration décontractée, du service rapide et du service haut de gamme. Elle compte plus de 1 200 établissements au Canada ainsi qu'une présence internationale aux États-Unis et au Moyen-Orient. Son portefeuille comprend, entre autres, les marques Swiss Chalet, The Keg, St-Hubert, Harvey's, Montana's, New York Fries, Kelseys, East Side Mario's, Original Joe's, State & Main, Anejo, The Burger's Priest, The Landing Group, Elephant & Castle, Fresh Kitchen + Juice Bar, The Pickle Barrel, Blanco Cantina et maintenant Olive Garden. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.recipeunlimited.com/fr.html .

À propos de Darden Restaurants, Inc.

Le portefeuille de Darden Restaurants, Inc. regroupe certaines des marques les plus connues et les plus prospères de la restauration à service complet, dont Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House, Cheddar's Scratch Kitchen, The Capital Grille, Chuy's, Seasons 52, Eddie V's et Bahama Breeze. Pour en savoir plus, visitez le site www.darden.com .

SOURCE Recipe Unlimited Corp.

Pour les demandes des médias : Société de Recettes Illimitées : Caryn Colling, responsable des communications, [email protected]