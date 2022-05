THETFORD MINES, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Société Asbestos limitée a annoncé aujourd'hui qu'au cours de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 26 mai 2022 à Thetford Mines (Québec), M. Jean‑François Boulet ainsi que Mme Chantal Grenier ont été élus au sein du conseil d'administration de la Société en remplacement de MM. Clément Godbout et Laurent Langevin.

MM. Clément Godbout et Laurent Langevin étaient administrateurs de Société Asbestos depuis le 29 décembre 2003 et le 28 mars 2008, respectivement. M. Godbout présidait le comité d'audit et M. Langevin y était membre.

« L'expérience de monsieur Godbout a été déterminante dans l'évolution de Société Asbestos durant toutes ces années où il en a été administrateur et il continuera à soutenir l'organisation en demeurant membre du conseil d'administration de la société mère, Mazarin inc. », a commenté John LeBoutillier, président du conseil de la Société .

« Monsieur Langevin a pour sa part joué un rôle de premier plan dans le succès de Société Asbestos. Son expertise en tant qu'homme d'affaires et promoteur immobilier a été déterminante dans l'évolution de Société Asbestos durant toutes ces années où il en a été administrateur », a ajouté monsieur LeBoutillier.

« Au nom de Société Asbestos, j'aimerais les remercier tous les deux pour leur contribution et leur dévouement. Je leur souhaite tout le succès possible dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle », a conclu monsieur LeBoutillier.

M. Jean-François Boulet est détenteur d'un BAC en gestion des ressources humaines de l'Université Laval. Il a débuté sa carrière à titre de professeur en administration au Collège de Thetford Mines. Par la suite, il a occupé plusieurs postes de direction au sein des entreprises suivantes : Inglis/Whirpool, Groupe Desjardins Assurances Générales et EXFO. De 2003 à 2021, il a assumé diverses responsabilités à titre de vice-président puis vice-président exécutif expérience client & employés, responsable de l'amélioration continue et de la stratégie de marque au sein de IA Groupe Financier. Engagé dans la communauté, il a été président du conseil et membre fondateur de Bénévole d'expertise.

Mme Chantal Grenier est directrice générale de l'entreprise familiale Prolab Technolub inc. depuis 1988. Elle a siégé et siège encore à plusieurs conseils d'administration : le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), le Cégep de Thetford, DPME Chaudières-Appalaches, l'entreprise d'entrainement à l'emploi Translab, le centre collégial de transfert de technologies Kemitek, le Carrefour Jeunesse Emploi de Thetford Mines, la fondation de la maison de fin de vie Les couleurs du vent et des Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches.

Société Asbestos limitée est une société du secteur des ressources naturelles qui se consacre au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Société Asbestos limitée se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole AB.H.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

