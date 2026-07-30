Sobeys inc. dépasse son objectif de réduction des déchets et du gaspillage alimentaires

Le rapport sur le développement durable 2026 d'Empire Company Limited présente ses progrès en matière d'action climatique, d'investissement communautaire et d'autres priorités du développement durable.

STELLARTON, NS, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Empire Company Limited (« Empire ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui avoir dépassé sa cible de réduire de moitié les pertes et le gaspillage alimentaires en parvenant à les diminuer de 50,3 % par rapport au niveau de référence de 2016. L'entreprise franchit ce jalon important cinq ans avant la date butoir associée à l'objectif 12.3 des Objectifs de développement durable des Nations Unies, qui vise à réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l'échelle mondiale.

Rapport sur le développement durable d’Empire Company Limited et de Sobeys inc. pour l’exercice 202

Cette réduction de 50,3 % comprend 40,6 M de livres de denrées alimentaires données partout au Canada au cours de l'exercice 2026 ainsi que 5,2 M de livres récupérées grâce à FoodHero. De plus, elle témoigne du soutien apporté à plus de 2 600 organismes de bienfaisance locaux grâce au réseau de dons alimentaires de Sobeys. L'entreprise est également devenue le premier détaillant de l'histoire de Deuxième Récolte à faire don de plus de 100 M de repas grâce au réseau de récupération alimentaire de l'organisme, ce qui lui vaut d'être son meilleur donateur en matière de dons alimentaires pour la quatrième année consécutive. Au Québec, Sobeys a reçu le prix Donateur 360o décerné par les Banques alimentaires du Québec en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle sous forme de dons alimentaires, de son engagement et de son impact dans la communauté. Depuis six ans, Empire a comme priorité de garder les surplus dans le système alimentaire afin d'éviter qu'ils ne soient envoyés vers un site d'enfouissement. À titre d'exemple, l'initiative FoodHero, désormais disponible dans plus de 850 magasins partout au Canada, a permis aux clients d'acheter 5 M de livres de produits alimentaires au cours de l'exercice 2026.

« Pour réduire le gaspillage alimentaire, il faut s'engager. Nous avons atteint ce jalon grâce aux efforts collectifs des équipes de nos magasins, de nos centres de traitement des commandes Voilà et de nos centres de distribution, ainsi que de nos fournisseurs et partenaires communautaires qui travaillent chaque jour pour récupérer davantage de surplus et les garder dans le système alimentaire. En tant que l'un des plus importants détaillants au Canada, nous estimons que c'est à la fois notre responsabilité et une occasion de montrer l'exemple », affirme Joshua Goodman, directeur principal du développement durable de Sobeys inc.

Au-delà des pertes et du gaspillage alimentaires, le rapport sur le développement durable 2026 d'Empire présente également les résultats suivants :

L'entreprise a réduit de 35,4 % ses émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 par rapport au niveau de référence de 2019.

En poids, 90 % des produits de poissonnerie frais, surgelés et en conserve de Sobeys répondent aux critères de nos Lignes directrices sur l'approvisionnement responsable en poissons et fruits de mer, et 90,4 % de l'huile de palme utilisée dans les produits de Nos marques, de Farm Boy et de Longo's est certifiée durable.

Empire et ses clients ont recueilli et donné 29 M$ pour promouvoir la santé physique et mentale au sein des communautés locales.

Les femmes occupent 38 % des postes de haute direction au sein de l'entreprise, qui a obtenu la certification de phase 3 dans le cadre du programme Attestation de partenariat en relations avec les Autochtones (APRA) du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA).

L'entreprise propose plus de 13 000 produits de fournisseurs et de producteurs d'ici et soutient 514 entrepreneures de partout au pays.

Le rapport sur le développement durable 2026 est disponible à sobeyssbreport.com/fr/.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 32 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 130 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société à www.empireco.ca ou sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

SOURCE Sobeys Inc.

Pour des renseignements supplémentaires : Sarah Dawson, Chef, affaires corporatives, Sobeys inc., [email protected]