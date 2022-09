L'entreprise passe en finale du Concours mondial d'innovation technologique où elle présentera sa technologie novatrice de maison intelligente à Lisbonne

TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - KPMG au Canada a annoncé aujourd'hui que SmartONE Solutions Inc., une société de technologie immobilière basée à Markham, en Ontario, a remporté le Concours canadien d'innovation technologique de KPMG Entreprise 2022. En novembre, SmartONE rivalisera avec les finalistes de 21 autres pays en vue de remporter le titre d'Innovateur technologique mondial de KPMG Entreprise à Lisbonne.

SmartONE connecte des maisons intelligentes à un réseau d'immeubles dans la communauté, ce qui permet aux résidents de contrôler les entrées des bâtiments, de voir les caméras de surveillance placées dans les espaces communs, de recharger leur véhicule électrique, d'utiliser des véhicules en libre-service et de tirer parti de fonctionnalités de stationnement intelligent et de casiers intelligents pour les livraisons de colis.

Un jury a choisi SmartONE parmi 35 jeunes entreprises prometteuses de partout au Canada.

« Cette année, la compétition a été féroce. Toutes les entreprises étaient impressionnantes, mais le jury a conclu que SmartONE se démarque de la concurrence grâce à son modèle d'affaires novateur », affirme Sunil Mistry, associé, KPMG Entreprise et Technologie, médias et télécommunications, KPMG au Canada. « Elle pousse la technologie de maison intelligente encore plus loin, offrant commodité et sécurité tout en améliorant l'expérience de vie en communauté. Son potentiel sur le marché est énorme. »

« Nous sommes honorés d'avoir remporté le titre d'Innovateur technologique canadien décerné par KPMG Entreprise, affirme Ted Maulucci, cofondateur et président de SmartONE. Nous nous sommes mesurés à quelques-unes des jeunes entreprises technologiques les plus prometteuses au Canada et nous avons été reconnus comme l'une des meilleures. Merci à KPMG de nous avoir offert cette occasion et de nous avoir soutenu tout au long du processus. Nous sommes heureux de représenter le Canada au Web Summit et de présenter notre solution d'affaires à un public mondial. »

Les candidats canadiens en lice étaient

APOLLO Insurance , une société de Vancouver qui permet aux associés de courtiers et aux clients de souscrire une assurance en ligne en tout temps, de n'importe où, sur n'importe quel appareil, par l'entremise de sa plateforme exclusive.

, une société de qui permet aux associés de courtiers et aux clients de souscrire une assurance en ligne en tout temps, de n'importe où, sur n'importe quel appareil, par l'entremise de sa plateforme exclusive. Copperstone Technologies Ltd., une société basée en Alberta qui construit des robots amphibies utilisés dans des enquêtes sur des sites dangereux, notamment des bassins et des sites de stockage de résidus miniers.

Le jury national comprenait :

Andrea White , associée, KPMG au Canada

, associée, KPMG au Marc Low , leader, Centre Ignition de Vancouver , KPMG au Canada

, leader, Centre Ignition de , KPMG au Samanta Jovanovic , directrice générale, Start Alberta

, directrice générale, Start Alberta Chris Rasmussen , fondateur et directeur général, Peerscale

, fondateur et directeur général, Peerscale Andrew Kiguel , cofondateur et chef de la direction, Tokens.com

Pour en savoir davantage sur le concours mondial, cliquez ici.

Les finalistes ont été évalués en fonction d'un ensemble de critères objectifs et choisis par un jury comprenant des tiers afin d'assurer l'indépendance de leur sélection s'il s'agissait de clients en audit.

Quelques mots sur le concours

Cette année, le concours s'est vu disputé par des participants provenant de 22 pays. Le Concours mondial d'innovation technologique reconnaît les meilleurs talents dans l'innovation technologique. Au Canada, cette initiative menée par le groupe KPMG Entreprise a accueilli des candidats de partout au pays ayant présenté des solutions innovatrices qui ont permis de relever un défi commercial unique. Parmi ceux-ci, des demi-finalistes ont été choisis comme participants à l'une des trois finales régionales. Trois entreprises, les gagnantes des trois finales, ont été invitées à présenter leurs innovations lors de la finale nationale. Le finaliste poursuivra sa course en finale mondiale.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme telle. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

