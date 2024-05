TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Banque Scotia est heureuse d'annoncer que Sloane Muldoon, première vice-présidente, Services RH mondiaux, a été nommée championne de l'équité en matière d'emploi par le gouvernement du Canada. Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre des Prix de réalisation pour l'équité en emploi (PREE) 2024 et récompense un dirigeant ou une dirigeante pour son engagement éprouvé envers la promotion de l'équité en matière d'emploi au sein de son organisation, ainsi que sa contribution globale à la diversité et à l'inclusion en milieu de travail.

Sloane a reçu ce prix en raison de ses nombreuses réalisations, puisqu’elle a été cadre responsable et coprésidente de L’initiative Femmes de la Banque Scotia pendant trois ans. (Groupe CNW/Scotiabank)

« Sloane intervient depuis longtemps en faveur de l'équité en matière d'emploi à la Banque Scotia, et elle a imprimé la marque de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans son leadership, a déclaré Jenny Poulos, cheffe des ressources humaines à la Banque Scotia. Tout au long de sa carrière, elle a été un véritable catalyseur de changement, reconnaissant que le plus grand atout de la Banque est son personnel et ouvrant la porte à ceux et celles qui la suivent afin de faire progresser l'équité en matière d'emploi. Au nom de tous les BanquiersScotia et BanquièresScotia, je suis fière de la féliciter pour cette marque de reconnaissance amplement méritée. »

Sloane a reçu ce prix en raison de ses nombreuses réalisations, puisqu'elle a été cadre responsable et coprésidente de L'initiative Femmes de la Banque Scotia pendant trois ans. Durant cette période, l'objectif de déploiement de 3 milliards de dollars de financement pour soutenir les entrepreneures a été dépassé, et le cap des 20 000 participantes a été franchi. Pendant qu'elle était à la tête de l'équipe Inclusion mondiale de la Banque, Sloane a prôné la mise en place d'un Centre d'excellence sur l'inclusion des peuples autochtones à la Banque pour mieux soutenir les membres du personnel de ces communautés. Elle a aussi dirigé des initiatives à l'échelle de la Banque pour soutenir les membres du personnel vivant avec un handicap lorsqu'elle présidait le comité de la haute direction sur l'accessibilité, faisant progresser le modèle opérationnel de l'accessibilité afin de remédier aux lacunes.

Tout récemment, Sloane a vu à l'expansion du Programme mondial de parrainage Diversité, Équité et Inclusion (DEI) de la Banque, par lequel des personnes issues des groupes méritant l'équité et occupant un poste d'échelon intermédiaire (les protégés) sont jumelées avec des membres de la haute direction qui jouent de leur influence pour faire progresser leur carrière. Pendant que Sloane était à la tête de ce programme, quatre secteurs d'activité et unités fonctionnelles ont mis en place des cohortes entre 2022 et 2023, et 85 % des protégés sont allés au bout du programme. De ces personnes, 99 % étaient encore à la Banque en avril 2024. De la cohorte du projet pilote tenu en 2022 à la Gestion de patrimoine mondiale, 42 % des protégés qui ont fait le programme complet et qui travaillent toujours à la Banque avaient obtenu une promotion (en date d'avril 2024).

À propos de la Banque Scotia

