MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente avec SkyWest, Inc. (NASDAQ : SKYW) qui consiste à moderniser l'écosystème numérique d'opérations de cette dernière avec les solutions pour les opérations aériennes de prochaine génération de CAE. La gamme flexible, configurable et évolutive de logiciels opérationnels de pointe de CAE exploite la puissance des données et de l'automatisation pour améliorer le rendement opérationnel et la rentabilité.

« SkyWest fait un bond en avant dans la gestion des opérations avec les solutions pour les opérations aériennes de prochaine génération de CAE », a déclaré Pascal Grenier, vice-président principal, Services aériens et Activités mondiales. « Avec nos solutions les plus avancées à portée de main, l'équipe de SkyWest sera en mesure de prendre les meilleures décisions pour ses opérations et ses passagers. »

« Les logiciels de nouvelle génération de CAE aideront à faire progresser la technologie de SkyWest dans l'ensemble de ses opérations », a déclaré Robert Simmons, chef de la direction financière de SkyWest, Inc. « L'automatisation de CAE réduira notre charge de travail manuel et mettra les renseignements essentiels à l'avant-plan, ce qui nous aidera à continuer à coordonner efficacement et en toute sécurité des milliers de vols chaque jour. »

Le portefeuille de solutions de nouvelle génération de CAE est une plateforme de choix pour les transporteurs régionaux en Amérique du Nord qui comptent sur notre technologie pour améliorer leur efficacité opérationnelle et les aider à gérer leurs activités en étroite coordination avec leurs principaux partenaires respectifs.

En plus d'optimiser ses opérations, SkyWest bénéficiera de la vaste expérience de CAE dans le déploiement de logiciels essentiels à la mission qui moderniseront ses opérations, accroîtront son rendement et la positionneront pour une réussite à long terme.

Les solutions pour les opérations aériennes de CAE font partie du portefeuille complet de produits et de services clés en main pour l'aviation civile qui permettent aux compagnies aériennes et à leur personnel d'améliorer la sécurité et le rendement opérationnel.

À PROPOS DES SOLUTIONS POUR LES OPÉRATIONS AÉRIENNES DE CAE

Solutions pour les opérations aériennes de CAE est une plateforme numérique de pointe à laquelle font confiance les principales compagnies aériennes et sociétés d'aviation d'affaires du monde pour optimiser leurs opérations. Soutenus par une équipe mondiale et une expertise inégalée, des milliers de vols et de membres d'équipage sont pris en charge chaque jour par les solutions pour les opérations aériennes de CAE.

Couvrant la gestion des équipages, des vols, des mouvements, des aéroports, de la restauration à bord et des coûts, la solution de bout en bout personnalisable de CAE améliore la prise de décision en exploitant la puissance des données intégrées et des technologies avancées pour améliorer le rendement opérationnel, la rentabilité, la satisfaction des employés et l'expérience des passagers.

À PROPOS DE CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

