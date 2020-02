SKYRIZI(MC), commercialisé par AbbVie, est désormais remboursé par les régimes publics d'assurance médicaments de l'Ontario, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Québec pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave

« J'ai pu voir l'effet de SKYRIZI au cours des quatre dernières années dans le cadre de ma participation aux études cliniques. Il n'existe pas de traitement curatif du psoriasis; toutefois, ce médicament biologique cible une cytokine, l'IL-23, qui joue un rôle dans l'apparition du psoriasis. J'ai été témoin de résultats très favorables et durables, y compris en ce qui a trait à l'état de santé général et au bien-être des patients. Je suis heureuse que davantage d'Ontariens puissent profiter de ce nouveau traitement ciblé novateur », indique la D re Melinda Gooderham, dermatologue au SKiN Centre for Dermatology, à Peterborough, en Ontario.

Le psoriasis est une affection chronique qui touche 125 millions de personnes à l'échelle mondiale, dont 1 million de Canadiens, et bon nombre d'entre elles n'arrivent toujours pas à atteindre leurs objectifs thérapeutiques ou finissent par ne plus répondre à leur médicament2,4. La forme la plus courante de cette affection est le psoriasis en plaques, qui touche environ 90 % des patients5.

« Le psoriasis a de lourdes conséquences sur la qualité de vie. Je me réjouis que mes patients atteints de psoriasis modéré à grave puissent désormais avoir accès à SKYRIZI par l'entremise du régime public d'assurance médicaments de l'Ontario, explique le Dr Kirk Barber, dermatologue en chef, Calgary Dermatology Treatment & Research. Dans ma pratique clinique, ce médicament représente une avancée thérapeutique notable, surtout en raison de sa posologie pratique et de la disparition complète, prévisible et durable des lésions cutanées qu'il permet d'obtenir. »

Le psoriasis constitue un problème majeur dans le domaine des soins primaires, touchant 3,1 % de la population canadienne6. Parmi ces personnes, 28 % (soit quelque 325 000 Canadiens) souffrent d'une forme considérée comme modérée à grave7.

« Nos patients souffrant de psoriasis ont maintenant des choix de traitements hautement ciblés et efficaces. Nos connaissances sur l'immunopathologie de la maladie ne cessent de s'accroître. Le côté pratique augmente aussi, avec des traitements qui peuvent être administrés à des intervalles prolongés, par exemple uniquement aux trois mois. Nous en sommes à un point où nous pouvons pratiquement maîtriser totalement la maladie chez la majorité des personnes atteintes, affirme le Dr Yves Poulin, dermatologue et professeur en dermatologie à l'Université Laval. Les nouvelles options thérapeutiques telles que le risankizumab sont une révolution pour nos patients et pour ce qui est de notre capacité à les traiter adéquatement. La qualité de vie de nos patients en est d'autant améliorée. Ils le méritent, cette maladie étant si dévastatrice dans leur vie. »

À propos de SKYRIZI

SKYRIZI est un nouvel anticorps monoclonal de type immunoglobuline humanisé conçu pour inhiber l'interleukine 23 (IL-23), une cytokine d'origine naturelle qui joue un rôle dans les réactions inflammatoires et immunitaires1. Le 17 avril 2019, Santé Canada a émis un avis de conformité pour SKYRIZI dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les patients qui sont candidats à un traitement à action générale ou à une photothérapie. L'approbation était fondée sur les résultats d'études cliniques qui ont démontré des réductions significatives des lésions cutanées après seulement 16 semaines, effet qui a été maintenu à la semaine 52, à l'aide d'une dose administrée tous les 3 mois chez plus de 2000 patients adultes4. Quatre études pivots de phase III, ultIMMa-1, ultIMMa-2, IMMvent et IMMhance ont permis d'évaluer plus de 2000 patients atteints de psoriasis en plaques modéré à grave4. Les Canadiens vivant avec un psoriasis en plaques modéré à grave étaient bien représentés dans les 4 études cliniques pivots qui ont mené à l'approbation du produit par Santé Canada, signe du leadership canadien dans ce programme de développement clinique. SKYRIZI est le seul inhibiteur de l'IL­23 à être l'objet d'un accord favorable avec l'APP et est actuellement remboursé par les régimes publics d'assurance médicaments de l'Ontario, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Québec.

À propos d'AbbVie Care

Le programme AbbVie Care est conçu pour offrir une vaste gamme de services personnalisés tels qu'une aide au remboursement et un soutien financier, des services de pharmacie, la coordination et le rappel des analyses de laboratoire, des renseignements personnalisés et un soutien continu pour la prise en charge de la maladie tout au long du parcours thérapeutique. Pour plus d'information, consultez le www.abbviecare.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement de traitements novateurs de pointe ciblant certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l'innovation pour améliorer de façon marquée les traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l'immunologie, l'oncologie, la virologie et les neurosciences. Dans plus de 75 pays, les employés d'AbbVie travaillent chaque jour à faire évoluer les solutions de santé destinées aux citoyens du monde entier. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter (@abbvieCanada et @abbvie) ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn.

