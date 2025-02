MIRABEL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le bâtisseur visionnaire Ray Junior Courtemanche est fier d'annoncer officiellement le lancement des travaux de construction de la prochaine phase du projet SKYBLÜ 3 Condos Urbains. Cette nouvelle tour de 15 étages s'imposera comme la troisième plus haute de Cité Mirabel, offrant une vue imprenable et un cadre de vie exceptionnel au cœur d'un milieu urbain en plein essor.

Une réponse à la forte demande en condos urbains

Face à l'essor immobilier de la région et à la demande croissante pour des unités 3 ½ et 4 ½, SKYBLÜ 3 a été conçu pour répondre aux besoins des acheteurs de toutes générations. Cette nouvelle phase met l'accent sur le confort, la fonctionnalité et l'élégance, offrant 189 nouveaux condos haut de gamme avec des finitions modernes et raffinées.

Des services exclusifs pour un style de vie incomparable

Au-delà des résidences de qualité, SKYBLÜ 3 Condos Urbains propose une gamme complète d'installations haut de gamme, incluant :

Un gym tout équipé pour un mode de vie actif;

pour un mode de vie actif; Une terrasse sur le toit avec une vue panoramique;

avec une vue panoramique; Une piscine extérieure creusée de 82 pieds, accompagnée d'une zone de détente pour un confort et un bien-être optimaux.

Un emplacement stratégique au cœur de Cité Mirabel

En plus des commodités offertes au sein du projet, les résidents de SKYBLÜ 3 profiteront d'un environnement riche en services à quelques pas de chez eux, notamment :

Deux écoles primaires et un centre communautaire avec bibliothèque, terrains de tennis, skatepark, basketball, deck hockey et modules d'entraînement extérieur;

et un centre communautaire avec bibliothèque, terrains de tennis, skatepark, basketball, deck hockey et modules d'entraînement extérieur; Un parc d'eau et une aire de jeux pour enfants ;

; Un parc à chiens ;

; Plusieurs restaurants à proximité ;

; Les Outlets de Mirabel , une clinique médicale et une épicerie , accessibles à pied;

, accessibles à pied; Le tout nouveau parc urbain de Cité Mirabel , idéal pour les amateurs de plein air.

Réservez votre unité dès maintenant !

L'équipe Investissement Ray Junior vous invite à réserver votre unité dès aujourd'hui et à faire partie de cette nouvelle phase exclusive de SKYBLÜ 3 Condos Urbains.

Téléphone : (514) 929-7766

Courriel : [email protected]

Site web : www.skyblucondos.com

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre dans un cadre exceptionnel alliant luxe, confort et proximité des services!

SOURCE Condos SKYBLÜ

Information : Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, [email protected], 514-433-5355