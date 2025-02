MIRABEL, QC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Dans un contexte où l'accès à la propriété demeure un défi pour de nombreux acheteurs, Ray Junior Courtemanche, promoteur immobilier, annonce une initiative visant à faciliter l'achat d'un condo au sein du projet SKYBLÜ 1 à Cité Mirabel.

Ray Junior paye votre mise de fond de 5% pour votre futur condo, une offre exceptionnelle pour vous aider à devenir propriétaire : les condos SKYBLÜ 1 à Cité Mirabel (Groupe CNW/Condos SKYBLÜ)

Afin de soutenir les futurs propriétaires, une offre exclusive permettra aux acheteurs admissibles de bénéficier d'une prise en charge de leur mise de fond, à hauteur de 5 % du prix du condo, jusqu'à concurrence de 30 000 $, sous réserve d'une approbation de crédit. Cette initiative vise à encourager l'accession à la propriété en réduisant la barrière financière initiale.

« Nous sommes conscients que la mise de fond représente un obstacle majeur pour de nombreux acheteurs. En lançant cette initiative, notre objectif est d'offrir une solution concrète pour permettre à plus de gens d'accéder à la propriété », explique Ray Junior Courtemanche, promoteur du projet.

Un projet immobilier moderne et accessible

Le projet SKYBLÜ 1 à Cité Mirabel propose des unités résidentielles modernes et bien situées, offrant une qualité de vie optimale. Parmi les caractéristiques du projet :

Des condos spacieux et lumineux , conçus pour un confort optimal.

, conçus pour un confort optimal. Des finitions haut de gamme , adaptées aux besoins des propriétaires.

, adaptées aux besoins des propriétaires. Des espaces communs incluant une salle de sport équipée et une piscine de 82 pieds avec terrasse extérieure.

avec terrasse extérieure. Un emplacement stratégique à proximité des grands axes routiers, commerces, écoles et services essentiels.

L'offre est disponible pour une durée limitée et le nombre d'unités admissibles est restreint. Les acheteurs intéressés sont invités à contacter l'équipe de vente pour plus d'informations et pour organiser une visite.

À propos de SKYBLÜ 1 et Cité Mirabel

Le projet SKYBLÜ 1 à Cité Mirabel s'inscrit dans une vision de développement urbain durable et accessible. Il vise à offrir des logements modernes, bien situés et conçus pour répondre aux attentes des propriétaires d'aujourd'hui. Ce projet s'intègre dans un quartier en pleine expansion, où dynamisme et qualité de vie se conjuguent pour offrir un cadre idéal aux résidents.

SOURCE Condos SKYBLÜ

Informations et contact : Téléphone : (514) 929-7766, Courriel : [email protected], Site web : www.skyblucondos.com