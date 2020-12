Plus de 300 variétés de vins, bières et spiritueux offertes à la livraison



auprès de certaines succursales de la LCBO.

TORONTO, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Skip , le réseau de livraison de nourriture le plus important et le plus populaire au pays, a le plaisir d'annoncer son partenariat avec la LCBO . Dès aujourd'hui, et en commençant avec 15 succursales à Toronto, Skip livrera de l'alcool sur demande directement aux clients.

Nous sommes ravis de pouvoir élargir notre offre pour nos clients en Ontario grâce à ce partenariat avec la LCBO, indique Steve Puchala, vice-président principal, croissance et réussite des restaurants, Skip. Avec les Fêtes qui approchent à grands pas, ce service arrive au moment opportun pour offrir les avantages de la livraison d'alcool en toute sécurité à nos clients de Toronto.

La force de la technologie et du vaste réseau de livraison de Skip fait d'elle le partenaire idéal pour nous permettre d'offrir à nos clients un service de livraison sur demande qui est sécuritaire, responsable et pratique. Nous anticipons que ce service sera un grand succès pendant la saison des Fêtes, et nous espérons l'étendre davantage à travers la province dans la nouvelle année », affirme George Soleas, président-directeur général, LCBO.

À partir de l'appli ou du site Web de Skip, les clients peuvent facilement commander de l'alcool parmi plus de 300 variétés populaires de vins, bières et spiritueux, y compris une sélection de produits locaux. Les clients pourront également commander des sacs et des boîtes-cadeaux, de la glace, et plus auprès de leur succursale LCBO locale, à livrer avec Skip.

Les coursiers à Toronto ont obtenu leur certification Smart Serve afin de livrer de façon responsable de l'alcool aux clients âgés de 19 ans ou plus. Ils suivront strictement les directives de la CAJO concernant la vente et la fourniture de produits alcoolisés, selon lesquelles la vente d'alcool à des mineurs, à des adultes en état d'ébriété, ou à des gens qui semblent acheter de l'alcool pour ces personnes, est interdite. Si le destinataire d'une livraison omet de produire une pièce d'identité valide, semble en état d'ébriété, ou tente d'acheter de l'alcool pour un mineur ou une personne avec facultés affaiblies, alors la livraison sera annulée.

Le service de livraison sur demande de la LCBO est offert exclusivement avec Skip, du mardi au dimanche, de 10 h le matin jusqu'à une heure avant la fermeture du magasin. Les clients peuvent vérifier les zones de livraison dans l'appli ou sur le site Web de Skip.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com , un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de clients à plus de 29 000 partenaires restaurateurs au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements à propos de la LCBO, visitez lcbo.com .

