Québécoises et Québécois, préparez-vous au lancement du service de livraison de cafés et de produits Starbucks sur Skip dans la Belle Province

Skip offre à sa clientèle un rabais de 7 $ sur les commandes Starbucks de 20 $ ou plus pour célébrer l'arrivée de Starbucks sur Skip au Québec.

QUÉBEC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Grâce à Skip, le réseau de livraison bien d'ici, les Québécoises et Québécois peuvent désormais déguster leurs boissons et aliments Starbucks préférés*, livrés directement à leur porte.

Qu'il s'agisse de votre café matinal ou d'une surprise pour vos proches ou vos collègues, Skip et Starbucks vous proposent un choix hors pairpartout au Québec. Pour célébrer le lancement de ce service, toutes les commandes à livrer Starbucks de 20 $ ou plus passées sur Skip - à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 octobre - donneront droit à un rabais exclusif de 7 $ avec le code SB7 (des restrictions s'appliquent)*.

Le moment ne pourrait être mieux choisi! Le menu d'automne est de retour chez Starbucks, et vous pouvez désormais vous faire livrer des boissons et des aliments aux saveurs de la saison, y compris le nouveau latte pacanes croquantes et boisson à l'avoine, tout nouvelajout à la gamme automnale avec d'autres produits coups de cœur aux pommes et à la citrouille.

Afin d'offrir une expérience rehaussée à la clientèle de Starbucks, Skip propose la livraison à partir de plus de 600 points de vente au Canada, et ce service s'étend maintenant au Québec.

« Notre objectif principal est d'offrir à la population canadienne ce qu'elle recherche, et c'est avec plaisir que nous élargissons notre partenariat avec Starbucks pour servir la clientèle du Québec. Le service arrive juste à temps pour l'automne, et les Québécoises et Québécois peuvent maintenant savourer leurs produits Starbucks préférés, livrés directement à leur porte grâce à Skip », déclare Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip.

« Notre clientèle cherche continuellement des moyens de faciliter son quotidien, et la livraison de produits Starbucks est une façon de répondre à cette demande grandissante. Nous sommes enthousiastes à l'idée de bonifier l'expérience de nos clients du Québec en leur permettant de se faire livrer leurs produits préférés de Starbucks par Skip, où qu'ils soient », explique Deborah Neff, vice-présidente, produits et marketing chez Starbucks Canada.

Grâce à Skip et Starbucks, il est plus facile que jamais de déguster vos produits préférés dans le confort de votre foyer. Jusqu'au 6 octobre, commandez 20 $ ou plus de produits Starbucks sur Skip et obtenez un rabais de 7 $ avec le code promo SB7.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip est la plateforme de livraison bien d'ici qui relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires restaurantateurs d'un océan à l'autre.

À propos de Starbucks Canada

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'engage à s'approvisionner de façon éthique et à torréfier le café arabica de la plus haute qualité. Aujourd'hui, avec de 38 000 magasins dans le monde l'entreprise est le premier torréfacteur et détaillant de café de spécialité au monde. Grâce à notre engagement inébranlable face à l'excellence et à nos principes directeurs, nous donnons vie à l'expérience Starbucks unique pour chaque client, café après café. Pour vivre cette expérience, rendez-vous dans nos succursales ou en ligne à stories.starbucks.ca/fr/ ou à starbucks.ca.

Avertissements :

* Valide jusqu'au 6 octobre 2024. Obtenez un rabais de 7 $ en passant une commande Starbucks de 20 $ ou plus sur Skip, jusqu'à épuisement des stocks. Menu limité. Livraison dans certains marchés. Auprès des restaurants participants seulement. Les prix des articles Starbucks® achetés auprès de Skip pourraient être plus élevés que ceux affichés en magasin ou tels qu'indiqués. Consultez l'appli Skip pour connaître les détails et la disponibilité de l'offre dans les restaurants. Offre non cumulable.

