Le plus grand réseau de livraison de nourriture au Canada lance les « Récompenses Skip » pour tous ses utilisateurs.

WINNIPEG, MB, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison de nourriture le plus important et le plus populaire au pays, a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau programme de fidélisation, les Récompenses Skip. Ce genre de programme de fidélisation est une première dans l'industrie de la livraison de nourriture, et solidifie la position de chef de file qu'occupe Skip sur le plan de l'innovation.

Les utilisateurs de Skip pourront commencer à accumuler des points sur toutes leurs commandes dès le début d'octobre, sans avoir à s'inscrire ni à payer de frais d'adhésion. Skip vise toujours à offrir le meilleur rapport qualité-prix à ses clients en ne facturant jamais de frais de service. En lançant les Récompenses Skip, elle enrichit encore davantage son offre de services et rehausse l'expérience des clients.



Les points sont accumulés sur chaque dollar dépensé au moyen de Skip auprès de l'un de ses 27 000 partenaires d'un bout à l'autre du pays. Les points peuvent être échangés contre des rabais sur des commandes futures. Donc, peu importe l'heure, les utilisateurs de Skip peuvent accumuler des récompenses :

en se faisant livrer leur café du matin de chez Tim Hortons MD ;

; en tranchant le débat entre les « pop-ins » et les ailes de poulet de chez Mary Brown's à l'heure du dîner;

à l'heure du dîner; en se gâtant avec une bouteille de vin et des sushis de chez Earls Kitchen + Bar pour un souper romantique à la maison, ou avec quelques bières et des ailes de poulet de chez St. Louis Bar & Grill pour regarder le match;

ou en commandant des Slurpees et des taquitos de chez 7-Eleven en fin de soirée.

Les Récompenses Skip sont offertes aux clients partout au Canada, et le programme commencera avec deux niveaux d'accumulation à son lancement :

Niveau Orange - Tous les utilisateurs commencent à ce niveau à la date de lancement et accumulent cinq points par dollar dépensé.

- Tous les utilisateurs commencent à ce niveau à la date de lancement et accumulent cinq points par dollar dépensé. Niveau Or - Après avoir commandé deux fois en un mois, les utilisateurs passent au niveau Or et accumulent dix points par dollar dépensé.

« Chez Skip, nous avons toujours offert le meilleur rapport qualité-prix à nos clients comparativement à nos concurrents, et maintenant, notre nouveau programme de fidélisation rendra à nos clients des dizaines de millions de dollars simplement pour faire ce qu'ils font déjà : commander à livrer », affirme Howard Migdal, directeur général du marché canadien. « Le programme sera en constante évolution : de futurs lancements visant à étendre sa portée sont déjà prévus, et ils apporteront de nouvelles primes et occasions d'accumuler des points. »



Dotées d'un système d'échange de points très simple, les Récompenses Skip offrent des points aux utilisateurs pour faire ce qu'ils aiment : commander leurs articles favoris et les faire livrer de façon pratique et sécuritaire jusqu'à leur porte.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de clients à plus de 27 000 partenaires restaurateurs au Canada.

