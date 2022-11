VALCOURT, QC, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - BRPInc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) s'engage à promouvoir la conduite responsable et à accroître ses efforts pour sensibiliser tous les adeptes de la communauté des sports motorisés à conduire de manière responsable et à repenser leur façon d'aborder la sécurité, l'environnement et l'étiquette de conduite. Ski-Doo, une marque de BRP, y parvient en engageant les motoneigistes sur quatre fronts uniques visant à améliorer leur sécurité et à préserver notre sport pour les années à venir : le projet « Je m'engage », les séminaires de sensibilisation aux avalanches et partenariats pour la sécurité, le programme Ski-Doo P.A.S.S (Protection. Accès. Sécurité. Soutien.), et la Semaine internationale de la sécurité en motoneige.

Ski-Doo passe de l'éducation à l'action et unit la communauté des motoneigistes dans un effort visant à garantir que chaque randonnée soit aussi agréable que la dernière, pour les générations à venir. (Groupe CNW/BRP Inc.)

« En tant que chef de file de l'industrie de la motoneige, nous avons la responsabilité de faire grandir la communauté des motoneigistes responsables, d'éduquer notre communauté sur la préservation de nos terrains de jeux hivernaux et de générer des expériences positives. Chaque action et initiative que nous prenons chez Ski-Doo vise à assurer la pérennité de notre sport aujourd'hui et pour les futures générations de motoneigistes », a déclaré Jérémi Doyon-Roch, chef de service marketing mondial, motoneiges et initiatives stratégiques de marques chez BRP. « De plus, en travaillant avec les organisations, associations et clubs locaux à travers tous nos programmes, nous contribuons à faire en sorte que les motoneigistes sachent où ils peuvent profiter de la neige en toute sécurité et, surtout, retourner chez eux pour recommencer le lendemain ».

S'engager pour nos terrains de jeux

Ski-Doo fait appel à l'ensemble de la communauté des motoneigistes à dire « Je m'engage » ⎯ un effort collectif pour préserver l'accès aux sentiers sur les terrains privés et publics et les terrains de jeux d'hiver de l'arrière-pays. L'intrusion et la pratique non-autorisée du hors-piste menacent le droit d'accès des motoneiges. La marque encourage tous les motoneigistes à être responsables et à s'engager afin d'assurer la continuité du sport pour les générations actuelles et futures.

Le savoir, c'est le pouvoir

Ski-Doo croit en la création d'expériences sécuritaires pour tous les conducteurs et a débuté sa quatorzième année de formation des motoneigistes d'arrière-pays avec des séminaires gratuits de sensibilisation et de prévention des avalanches. Du 4 octobre au 30 novembre, tous les motoneigistes, peu importe leur marque de choix ou niveau d'expérience, sont invités à assister aux événements en personne avec leurs partenaires d'aventure pour approfondir ou actualiser leurs connaissances dans une atmosphère conviviale (offert en anglais seulement). En plus d'offrir des séminaires gratuits, Ski-Doo s'est associé à des associations au Canada et aux États-Unis et a prêté 14 motoneiges l'an dernier, et le fera encore cette année, afin d'aider à fournir des rapports d'avalanche et des données réelles à tous les motoneigistes. Visionnez la vidéo ici pour en savoir plus (en anglais).

Protection. Accès. Sécurité. Soutien.

Pour la deuxième année consécutive, le programme Ski-Doo P.A.S.S. est de retour pour aider à financer des projets qui bonifient la pratique de la motoneige. En date d'aujourd'hui, il a permis de financer plus de 175 projets pour un montant total de 881 000 $ CAD. En partenariat avec son incroyable réseau de concessionnaires, le programme de subventions offre jusqu'à 5 000 $ pour des associations et des clubs engagés dans les nombreuses activités qui assurent la pérennité du sport.

La Semaine internationale de la sécurité en motoneige 2023

Du 14 au 22 janvier, Ski-Doo et Backcountry Access (BCA) ajouteront aux messages de sensibilisation de la semaine de la sécurité afin d'éduquer les motoneigistes au code de conduite pour protéger l'acceptabilité sociale du sport. Pour ce faire, les ambassadeurs des marques seront invités à créer et à partager du contenu avec leurs communautés, et à renforcer les piliers clés de la conduite responsable : sécurité - comprendre l'équipement ; environnement - comprendre les prévisions ; et étiquette - ne pas se mettre en danger. Restez à l'affût des réseaux sociaux de Ski-Doo pour consulter le contenu.

