Six priorités concrètes pour soutenir le développement du Centre-du-Québec

NICOLET, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, M. André Lamontagne, et les membres de la Table des MRC du Centre-du-Québec ont dévoilé les nouvelles priorités régionales 2025-2029 auxquelles le gouvernement du Québec pourra donner suite au cours des prochaines années.

Les élues et élus municipaux ont présenté les six priorités suivantes lors d'un événement organisé par la Table des MRC à Nicolet :

Maintenir et développer des milieux de vie de qualité pour la population centricoise;

Soutenir la protection de l'environnement et la résilience centricoise face aux changements climatiques;

Favoriser le dynamisme socioéconomique centricois;

Valoriser et soutenir le secteur bioalimentaire d'importance du Centre-du-Québec;

Faire du Centre-du-Québec une région distinctive et reconnue;

Optimiser les retombées régionales de l'implantation de la filière batterie au Centre-du-Québec.

L'identification des nouvelles priorités s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, initié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le choix de ces priorités émane d'une démarche de codéveloppement propre au Centre-du-Québec. Celle-ci est le fruit d'un travail de collaboration avec les élues et élus, les représentantes et représentants de ministères et d'organismes, et plusieurs autres partenaires de différents secteurs.

Ces priorités seront soumises aux ministères et organismes gouvernementaux concernés, membres de la Conférence administrative régionale (CAR) du Centre-du-Québec, afin de convenir d'un plan d'action gouvernemental pour soutenir leur mise en œuvre.

Citations :

« Avec le dévoilement des priorités régionales 2025-2029, nous avons encore une fois la preuve de l'esprit de mobilisation et de collaboration qui distingue le Centre-du-Québec. Notre région se dote aujourd'hui d'un cadre concret qui permettra d'améliorer la qualité de vie dans nos communautés et de favoriser le développement socioéconomique. Nos collectivités sont plus que jamais mobilisées pour répondre le plus adéquatement possible aux besoins spécifiques de la population centricoise, en plus de contribuer à l'essor de la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« La Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires permet de cibler les priorités spécifiques de chacune des régions du Québec. En impliquant l'ensemble des intervenants dans tout le processus, nous pourrons agir encore plus efficacement pour dynamiser les communautés. J'ai d'ailleurs bien hâte de dévoiler la nouvelle édition de la Stratégie, d'ici quelques mois! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« En l'espace d'un quart de siècle, le Centre-du-Québec est passé d'un statut de région administrative naissante à celui d'un centre démographique, économique et social névralgique, comme en témoigne la désignation de Drummondville comme septième région métropolitaine du Québec. Les priorités régionales définies aujourd'hui permettront à notre région de poursuivre sur sa lancée, en répondant adéquatement et de manière durable aux besoins de sa population actuelle et future. »

Stéphanie Lacoste, présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec

« La Table des MRC est fière de porter la démarche régionale de codéveloppement du Centre-du-Québec associée au renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Cette stratégie représente une occasion pour le Centre-du-Québec de s'épanouir et de se projeter vers l'avenir. »

Emanuelle Jean, directrice générale de la Table des MRC du Centre-du-Québec

