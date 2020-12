Six nouveaux administrateurs nommés au conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Patrick Hyndman , directeur des partenariats canadiens et internationaux, ministère de l'Économie et de l'Innovation, nommé à titre de représentant des pouvoirs publics ;

Julie Caron-Malenfant , directrice générale, Institut du Nouveau Monde, nommée à titre de représentante de la société civile ;

Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique, Centre des arts de Baie-Comeau, nommée à titre de représentante des pouvoirs publics, membre suppléante ;

Les administrateurs renouvelés :

Jade Boivin , professeure à temps partiel et conseillère à l'apprentissage numérique, Université d' Ottawa , nommée de nouveau, à titre de représentante de la société civile ;

Citations

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et administratrices de l'OFQJ. Je suis convaincue qu'ils sauront mettre leurs talents et leur vision au service de la jeunesse québécoise et française pour l'aider à vivre des expériences de mobilité des plus enrichissantes, sur le plan tant personnel que professionnel. Le Québec entretient avec la France une relation privilégiée, riche et unique, qui se nourrit de l'énergie et du souffle de la jeunesse, de part et d'autre de l'Atlantique. Félicitations et bon succès !

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides

Depuis sa création, l'OFQJ a la chance de pouvoir être soutenu par des administratrices et administrateurs remarquables qui nous permettent de relever d'importants défis. Je tiens à remercier les membres sortants du conseil d'administration, soit Nathalie Boyd, directrice du recrutement international, ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, Lilly Nguyen, directrice des communications mondiales et affaires publiques, Garda World, et Alexandre Soulières, directeur général, Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, pour leur importante contribution. Cette année charnière laisse place à une nouvelle ère pour la mobilité jeunesse que nous abordons avec enthousiasme et détermination.

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ|OQMJ, secrétaire général de l'OFQJ

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a généré des milliers d'actions, soutenu la mobilité de quelque 150 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 et 35 ans et établi des partenariats pérennes et structurants pour la relation bilatérale.

Au Québec, LOJIQ est le regroupement de l'OFQJ et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, dans les provinces canadiennes ou à l'international. Dans le contexte actuel, LOJIQ a ajusté et bonifié son offre de service pour répondre stratégiquement à la relance économique du Québec, en proposant des projets en virtuel, en local, au Québec et au Canada. Ces projets permettent aussi de faire voyager et rayonner les idées et les actions portées par les jeunes adultes du Québec, en cohérence avec notre mission depuis plus de 50 ans.

LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides.

Renseignements: Source : Jonathan Leibel, Chargé de l'information et des relations publiques, LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Tél. : 514 873-4255, poste 203, Cell. : 438 994-1189, [email protected]