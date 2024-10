PARIS, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse s'est tenu ce mercredi 2 octobre à Paris. Il était co-présidé par M. Gil Avérous, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative de la République française, et Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, ministre responsable de la Condition féminine. Cette 70e séance s'inscrit en marge des activités du Sommet de la Francophonie pour souligner l'importance de la mobilité internationale en français dans le parcours des jeunes.

France-Québec : le Conseil d’administration de l’OFQJ réuni à Paris pour discuter des enjeux de la mobilité internationale dans le parcours professionnel des jeunes (Groupe CNW/Office franco-québécois pour la jeunesse) De g. à dr., Mme Mariane Beseme, secrétaire générale de l'OFQJ France, M. Gil Avérous, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative de France, Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le Condition féminine, et Mme Hélène Drainville, secrétaire générale de l'OFQJ Québec (Groupe CNW/Office franco-québécois pour la jeunesse)

Cette rencontre a salué le bilan de l'année 2023 de l'OFQJ qui a permis la mobilité de 4 100 participants français et québécois de tous niveaux de formation et issus de tous les territoires. Ces derniers ont réalisé des stages en entreprises et des formations étudiantes, des missions professionnelles en culture, en entrepreneuriat, des rencontres citoyennes ainsi que des missions de volontariat en service civique.

La francophonie, au cœur des échanges

A l'issue des Jeux Olympiques et durant le Sommet de la Francophonie à Paris, la mobilité des jeunes au sein de l'espace francophone demeure un sujet central.

Chaque année, les deux sections de l'OFQJ initient et accompagnent des projets sur différents territoires, invitant des jeunes de tout l'espace francophone à participer aux échanges, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Association internationale des Régions Francophones ou encore l'Agence universitaire de la Francophonie. Ainsi, jusqu'au 5 octobre, 40 jeunes entrepreneurs de 13 pays assistent à Francotech - Le Salon des Innovations en français, à Station F. La semaine prochaine, une délégation de 30 porteurs de projets en innovation sociale se rendra à Toulouse pour assister à Faire tiers-lieux sur l'innovation sociale.

L'accessibilité des programmes au centre des actions en 2025

Les secrétaires générales de l'OFQJ, Marianne Beseme et Hélène Drainville, ont été mandatées pour rendre la mobilité plus accessible aux jeunes subissant des désavantages ou des discriminations. L'OFQJ poursuivra ses efforts dans la levée des freins tels que l'éloignement géographique, les obstacles socio-économiques, l'origine, le genre ou le handicap. Il travaillera également à mesurer et valoriser la plus-value de la mobilité pour la jeunesse. Enfin, les thèmes du développement durable, de l'innovation et de l'entrepreneuriat demeureront prioritaires dans l'action de l'Office.

Les ministres ont réaffirmé le rôle essentiel de la coopération franco-québécoise dans le développement de la francophonie en partenariat avec le réseau des acteurs de la jeunesse.

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a soutenu la mobilité de plus de 160 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 à 35 ans. Depuis 56 ans, l'Office contribue à la relation unique et privilégiée entre la France et le Québec en établissant des partenariats pérennes et structurants pour les collectivités des deux territoires. Par la mise en œuvre de programmes de mobilité internationale axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, l'OFQJ encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes. Il favorise également les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

