Une délégation française au Québec pour des regards franco-québécois sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - L'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) organise, du 25 au 29 novembre, une mission transatlantique dans le cadre du mouvement national de la campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. L'objectif de ce projet est d'encourager la collaboration et le partage de pratiques entre jeunes professionnelles de France et du Québec engagées dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cet échange s'inscrit également dans la continuité de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, instituée par l'ONU le 25 novembre.

À la rencontre d'acteurs publics et d'organisations locales pour renforcer la coopération et sensibiliser la jeunesse

Durant 5 jours, une délégation de treize jeunes professionnelles françaises se rendra à Montréal pour rencontrer des représentantes et représentants d'organismes associatifs et d'institutions judiciaires abordant des thématiques telles que l'accompagnement judiciaire ou la prévention ainsi que l'accueil et l'écoute des victimes. Les participantes échangeront avec des personnes du Service de police de la Ville de Montréal, de l'association Juripop, du Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, de la Fondation Marie-Vincent, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, de la Rue des Femmes et d'un tribunal spécialisé du palais de justice de Montréal.

Une table ronde sur la justice réparatrice est également organisée en collaboration avec le Centre de justice réparatrice de Montréal, Equijustice et Femmes Autochtones du Québec. Certaines participantes se rendront également à Gatineau pour assister au colloque en violences conjugales.

Une activité de réseautage (accessible sur invitation) entre les membres de la délégation et les organismes communautaires québécois sera organisée le jeudi 28 novembre à 17h30 à Montréal.

Ces regards croisés se poursuivront en France en mars 2025 par l'accueil d'une délégation du Québec à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes : un appel de candidatures a été lancé par la section québécoise de l'OFQJ pour recruter cette cohorte.

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a soutenu la mobilité de plus de 160 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 à 35 ans. L'Office contribue à la relation unique et privilégiée entre la France et le Québec en établissant des partenariats pérennes et structurants pour les collectivités des deux territoires. Par la mise en œuvre de programmes de mobilité internationale axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, l'OFQJ encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes. Il favorise également les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

