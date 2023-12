PREMIÈRE NATION DE CÔTÉ, SK, le 17 déc. 2023 /CNW/ - Six projets d'infrastructure liés au transport actif dans des communautés rurales et autochtones de la Saskatchewan amélioreront la qualité de vie des résidents en créant des communautés plus saines et mieux reliées grâce à un investissement de plus de 3,1 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncés par le ministre Dan Vandal, ces projets offriront à ces communautés des infrastructures de transport actif sécuritaires et accessibles pour de nombreuses années.

Grâce à ce financement, un nouveau sentier pédestre sera construit entre la Première Nation de Côté et la municipalité locale de Kamsack. Plusieurs bancs et des lampadaires seront installés le long du sentier pour offrir des aires de repos et assurer un éclairage suffisant en soirée. Les résidents pourront ainsi emprunter un trajet différent pour se déplacer localement en marchant, en roulant ou à vélo le long du sentier, et ce, en préservant à la fois leur santé et l'environnement.

Le financement servira également à mettre en place une stratégie de transport actif dans la Première Nation de Sturgeon Lake afin d'élaborer un plan d'amélioration du réseau de transport et d'identifier les zones où l'aménagement d'infrastructures de transport actif aurait le plus d'impact. Cela permettra d'améliorer la durabilité et de favoriser des déplacements sécuritaires et accessibles pour les personnes de tous âges et de toutes capacités.

Quatre autres projets d'amélioration de sentiers polyvalents dans les villes de Porcupine Plain, Regina Beach, Lumsden et Swift Current bénéficieront également du financement annoncé aujourd'hui.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à créer et à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays. Il s'agit d'un grand pas vers un mode de vie plus sain et le développement de collectivités résilientes, pour un Canada mieux connecté pour nous tous.

« Le financement annoncé d'aujourd'hui aidera les régions rurales de la Saskatchewan à mettre en place des options de transport sécuritaire et actif, pour permettre aux résidents d'accéder aux zones importantes de leurs collectivités. Les sentiers polyvalents, les pistes et les passerelles pour piétons favorisent un mode de vie actif et offrent des options de déplacement plus sûres et plus saines. Ces projets contribuent à développer des collectivités où les gens veulent vivre et fonder des familles. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Première Nation de Côté est heureuse d'être acceptée dans le cadre du Fonds pour le transport actif. La Première Nation de Côté a soumis un projet de création d'un sentier polyvalent sur son territoire. Ce projet répond aux préoccupations liées à la sécurité des personnes qui ne disposent pas d'un moyen de transport adéquat, et il est demandé depuis plusieurs années par les membres de la Première Nation. Le sentier s'étendra de la subdivision principale de la Nation jusqu'à notre principale zone commerciale afin d'offrir des options de déplacement plus sécuritaires aux membres. Le sentier sera réalisé en plusieurs phases, et la première phase devrait commencer à la fin du printemps. La Première Nation de Côté a été en mesure d'aider plusieurs autres Nations à effectuer leur propre soumission dans le cadre de ce projet et elle continuera à soutenir ceux qui demandent de l'aide. »

Juge Cote, conseiller, Première Nation de Côté

« Tansi. Conformément au traité et aux relations fiduciaires avec le gouvernement du Canada, j'aimerais adresser mes remerciements pour la contribution importante offerte dans le cadre du Fonds pour le transport actif pour la phase 1 du projet de transport actif de Sturgeon Lake. La sécurité de la communauté est une priorité, et ce projet fournira une voie de transport actif très attendue pour traverser en toute sécurité la rivière Sturgeon, réduisant ainsi la dépendance au transport automobile ainsi que les dangers associés à la circulation des piétons sur la chaussée nouvellement pavée. Parallèlement, ce sentier d'un kilomètre, non motorisé et sécuritaire, sera utilisé tout au long de l'année par les membres de la communauté, jeunes et vieux. Ce sentier historique est l'un des nombreux sentiers utilisés par nos ancêtres, et il deviendra un élément majeur et permanent de la Première Nation de Sturgeon Lake. Kinanaskomitin. "

Christina Longjohn, Cheffe de la Première Nation de Sturgeon et conseillère

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 152 275 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution des bénéficiaires s'élève à 556 014 $.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Le gouvernement fédéral investit des milliards de dollars pour fournir un financement fédéral prévisible pour le transport public, qui sera disponible à compter de 2026-2027 pour soutenir des solutions de transport public fiables, rapides, abordables et propres. Cet investissement comprend 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, dans le cadre du Fonds pour le transport actif, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Cela représente un complément au Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement plus sain et une économie plus saine.

: Un environnement plus sain et une économie plus saine. La Stratégie nationale de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif existants et d'en construire de nouveaux. Elle a aussi pour but de créer des environnements sécuritaires pour permettre le succès des options de déplacement actif plus durables, plus pratiques, plus saines et plus équitables.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles; elles permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de renforcer l'économie, d'offrir des options de transport abordables, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres est essentiel pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services et puissent entretenir des liens avec les membres de leur communauté.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de toutes les exigences de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement ou de contribution.

